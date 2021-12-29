屏縣三地門鄉跨年 地磨兒藝術公園觀景台化身玻璃屋

屏東縣三地門鄉今年跨年很不一樣，今年跨年結合三地門鄉運動會，三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，12月31日到明年元旦，舉辦第69屆全鄉運動會暨2022就是耀你跨年晚會，晚會地點選在地磨兒藝術公園，公園觀景台打造為玻璃屋，提供給民眾休憩空間，12月31日試營運，預計農曆春節前正式開幕。

屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園，可以遠眺高屏平原，天氣好的還可以看到高雄八五大樓地標，成為許多遊客駐足熱門景點，鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，有感於許多人來到這裡，看完美景後，沒有休憩空間，特別將觀景台打造360度全景玻璃屋，經費約94萬元，一樓打造室內空間，民眾可在一樓品咖啡，欣賞美景。

走到二樓觀景台，有一處角落猶如鐵達尼號船頭，感受山林片刻寧靜。三地門鄉公所今年舉辦跨年晚會，在地磨兒藝術公園旁舉辦，結合三地門鄉在地青年力量，現場有煙火秀，還有百萬夜景，表演節目精彩，在地青年串連青年之夜，還有電影海角七號男主角范逸臣、快樂男團黑旋風、星光幫林鴻鳴等藝人帶來眾星雲集的音樂饗宴。