屏縣三地門鄉跨年 地磨兒藝術公園觀景台化身玻璃屋
屏東縣三地門鄉今年跨年很不一樣，今年跨年結合三地門鄉運動會，三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，12月31日到明年元旦，舉辦第69屆全鄉運動會暨2022就是耀你跨年晚會，晚會地點選在地磨兒藝術公園，公園觀景台打造為玻璃屋，提供給民眾休憩空間，12月31日試營運，預計農曆春節前正式開幕。
屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園，可以遠眺高屏平原，天氣好的還可以看到高雄八五大樓地標，成為許多遊客駐足熱門景點，鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，有感於許多人來到這裡，看完美景後，沒有休憩空間，特別將觀景台打造360度全景玻璃屋，經費約94萬元，一樓打造室內空間，民眾可在一樓品咖啡，欣賞美景。
走到二樓觀景台，有一處角落猶如鐵達尼號船頭，感受山林片刻寧靜。三地門鄉公所今年舉辦跨年晚會，在地磨兒藝術公園旁舉辦，結合三地門鄉在地青年力量，現場有煙火秀，還有百萬夜景，表演節目精彩，在地青年串連青年之夜，還有電影海角七號男主角范逸臣、快樂男團黑旋風、星光幫林鴻鳴等藝人帶來眾星雲集的音樂饗宴。
鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，12月31日白天，一連兩天舉辦鄉運，「全鄉運動會就像部落過年」，今年設置部落產業市集，攤販區展售冷飲熱食、部落農特產、原住民手工藝品外，為期二天的運動賽事，包含傳統競技（射箭、拔河、摔角、頂上功夫、鋸木、搗小米、腕力、負重接力、擲矛）、籃球賽、排球賽、桌球賽、羽球賽、田徑賽也將陸續登場，競賽種類項目史上最多。
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