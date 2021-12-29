離島轉動愛！台灣青年企業家跨海送暖 輪椅贈金醫

寒冬送暖！為落實企業社會責任與青年參與公益的精神，台灣青年商業交流發展協會今日在理事長塗義澤的號召下，特別組織會內幹部成立寒冬送暖團，他們跨海抵達金門，馬不停蹄前往衛福部金門醫院致贈鋁合金便利型輪椅12台，盼以實際行動來提升金門的醫療能量。

今天上午10點許在金醫一樓藝文大廳辦理捐贈輪椅儀式，塗義澤偕同該協會副理事長孫日輝、楊仲文及秘書長紀政宏、副秘書長吳大賓等幹部抵達金門行善，由金門醫院秘書陳素嬌代表接受，並回贈感謝狀。

塗義澤是從事建築開發事業，為前台灣青商總會長、行政院政務顧問；塗義澤表示，他因為看好縣府的發展願景，所以選擇在金門投入多項開發項目，也因為實際投資金門後，發覺到金門縣在邁入高齡化社會後，老人與行動不便的鄉親所需要的服務與資源與日俱增，因此號召該協會的幹部共同捐贈醫療輔具充實地區醫療資源。

據了解，塗義澤除了號召協會幹部行善外，他也以父親為名，成立「塗長龍慈善公益基金協會」以及自身投資的勝泰豐建設股份有限公司的資源共同參與此次的捐贈。

塗義澤表示，考量行動不便長者和身障朋友使用輔具時需求輕便與容易操作性為原則，捐贈的輪椅輔具特別選用國內輔具大廠設計的鋁合金輕便型輪椅，且輪椅附加雙煞車與旋轉踏板的設計兼顧安全與便利，讓使用輔具的長輩以及陪同家屬更快且有效率的處理生活所需事務。

「政府資源有限，民間力量無限」，塗義澤強調此次的捐贈只是個開端，未來還會密切關心金門縣的公益需求，盼能爭取媒合更多台灣的民間資源投入金門縣的醫療社福等公益事務。