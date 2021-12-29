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電動代步車闖軌道併行輕軌 高捷：派員引導增設阻隔

中央社 / 高雄29日電

高雄輕軌台鐵美術館站列車25日進站時，突有1名老翁駕駛電動代步車闖入軌道區併行，雙方險些擦撞。高捷公司表示，將加派人力引導增設阻隔，若有類似情況將開罰最高7500元。

1名網友在YouTube頻道上傳標題為「出事了阿伯！高雄輕軌台鐵美術館站拐股」影片，內容可發現16日甫通車的台鐵美術館站列車在端點折返準備出站時，突然有1名老翁駕駛電動代步車闖入軌道區，和列車同向併行，2車險些擦撞，所幸在場民眾即時示警請列車煞停才未釀災。

對此，高雄捷運公司今天中午發布新聞稿回應，這件民眾從C20站尾軌後方缺口誤闖事件為25日發生，由於C20站為新通車路段，可能有民眾不熟悉輕軌開始行駛才做出危險舉動，公司會儘快加派人員引導，增設阻隔設施。

高捷公司指出，短期將設置指引標誌和阻隔設施封閉缺口，避免民眾誤闖；在阻隔設施未完成前，也將派遣義交引導。但在宣導期過後若還有類似情況發生，將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統車輛或人員闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人新台幣1500元以上，7500元以下罰鍰。

高捷公司也呼籲，實際是否開罰仍將視民眾違規情節而定，公司會再加強宣導勿任意跨越軌道區，不但影響行車安全，也嚴重危及民眾安全，違者將由高捷公司或捷運警察隊告發開罰。

高雄輕軌 捷運

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