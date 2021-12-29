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屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌
屏東縣府歷時3年，終於在今年完成全縣33鄉鎮市創意特色門牌換發，今中午在縣府舉行揭牌典禮，由縣長潘孟安、屏東市長程清水、麟洛鄉長鍾慶平與春日鄉長柯自強，一同參與揭牌，象徵族群融合，打造不一樣的城市美學。
屏東縣議員陳揚則認為，縣府推動城市美學立意良善，但這次在門牌設計上卻差強人意，門牌設計應是簡單、整齊，資訊明確，但這次卻沒有讓人眼睛為之一亮設計感，他接獲不少民眾反映，不願意更換門牌設計，也有就算換下之後，隨即將新的門牌拆下來，寧願用舊的。
民政處指出，縣府在2017年在琉球、泰武與牡丹，三個鄉試辦成功後，就以「一鄉一特色」為目標，利用人文地景之美與豐饒物產式設計各鄉鎮專屬特色圖騰門牌，2020年在10個鄉鎮推動，今年在20個鄉鎮推動，終於完成33鄉鎮市門牌設計與更換。
民政處指出，屏東縣總戶數共有29萬3289戶，歷時3年共更換27萬6105戶，民眾或是建商若有自製門牌，原則上不更換，像是勝利星村文創園區，就有自行設計門牌。
潘孟安說，傳統門牌是藍底白字，主要提供尋址辨位、信件投遞，縣府為提高在地居民凝聚力並促進觀光效益，首創全彩印刷印製門牌，終於在今年底前將所有的鄉鎮市特色門牌全數張貼完畢。
民政處表示，屏東縣政府這幾年為達到「安居樂業」施政目標，致力提升各項基礎建設及人民居住品質，全面換發創意特色門牌讓屏東縣城市生活美學再進化，屏東縣各個鄉鎮特色門牌的美麗樣貌，有助提升在地認同感。
今舉行特色門牌揭牌儀式，縣議員蔣月惠在縣府門口旁人行道抗議六塊厝產業園區的設置不符程序，屏東縣府表示，一切依法辦理。
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