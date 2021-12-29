屏東城市美學再進化！33鄉全換上特色門牌

屏東縣府歷時3年，終於在今年完成全縣33鄉鎮市創意特色門牌換發，今中午在縣府舉行揭牌典禮，由縣長潘孟安、屏東市長程清水、麟洛鄉長鍾慶平與春日鄉長柯自強，一同參與揭牌，象徵族群融合，打造不一樣的城市美學。

屏東縣議員陳揚則認為，縣府推動城市美學立意良善，但這次在門牌設計上卻差強人意，門牌設計應是簡單、整齊，資訊明確，但這次卻沒有讓人眼睛為之一亮設計感，他接獲不少民眾反映，不願意更換門牌設計，也有就算換下之後，隨即將新的門牌拆下來，寧願用舊的。

民政處指出，縣府在2017年在琉球、泰武與牡丹，三個鄉試辦成功後，就以「一鄉一特色」為目標，利用人文地景之美與豐饒物產式設計各鄉鎮專屬特色圖騰門牌，2020年在10個鄉鎮推動，今年在20個鄉鎮推動，終於完成33鄉鎮市門牌設計與更換。

民政處指出，屏東縣總戶數共有29萬3289戶，歷時3年共更換27萬6105戶，民眾或是建商若有自製門牌，原則上不更換，像是勝利星村文創園區，就有自行設計門牌。

潘孟安說，傳統門牌是藍底白字，主要提供尋址辨位、信件投遞，縣府為提高在地居民凝聚力並促進觀光效益，首創全彩印刷印製門牌，終於在今年底前將所有的鄉鎮市特色門牌全數張貼完畢。

民政處表示，屏東縣政府這幾年為達到「安居樂業」施政目標，致力提升各項基礎建設及人民居住品質，全面換發創意特色門牌讓屏東縣城市生活美學再進化，屏東縣各個鄉鎮特色門牌的美麗樣貌，有助提升在地認同感。