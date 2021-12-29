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高雄社宅陸續動工 陳其邁：絕對是挑好地點

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前排中）出席三民新都社宅動工典禮，祈求工程順利。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（前排中）出席三民新都社宅動工典禮，祈求工程順利。記者林巧璉／攝影

高市近日招商有成，也帶動房價飆漲，為保障青年、弱勢族群，市府與中央合作推動社會住宅政策，今高雄市長陳其邁至三民新都社宅主持動土典禮，他說，這裡鄰近美術館、愛河等黃金地段，市府蓋社宅絕對是挑好地點，不會把弱勢戶趕到一旁，這是市府對市民居住權保障的承諾。

新都社宅斥資4億2千萬元，將興建114戶，地上11層、地下2層，預計113年10月完工。建築師姜樂靜說，雖然598坪的基地面積不大，但努力蓋出適宜居住的社宅，除了住宅外，一樓將有店鋪、托嬰中心，二樓也會打造共享辦公室。

因應平價住宅需求，市府預計興建1萬500戶社宅。陳其邁說，「社宅就是今天不做，明天絕對後悔。」社宅是居住權保障的最後一塊拼圖，另這個月市府也通過囤房稅，預計增加3億元稅收，全額補助青年租屋，約可增加一萬戶補助。另外高銀也有低利購屋貸款，「透過多元方案，要讓市民有房住，且住得舒適、安全。」

動工典禮也請來名書法家陳世憲現場揮毫，他以多彩顏料寫下「邁進幸福」，他說，自己走遍世界表演書法藝術，但能在自己的家鄉，在社宅基地揮毫是最大的驕傲，希望民眾能住得安心，過得開心。

高雄市長陳其邁（前排中）出席三民新都社宅動工典禮，祈求工程順利。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（前排中）出席三民新都社宅動工典禮，祈求工程順利。記者林巧璉／攝影
高雄三民新都社宅動工典禮起來名書法家陳世憲（中）揮毫，高市長陳其邁（左）與作品合影，現場也有音樂家的提琴表演。
高雄三民新都社宅動工典禮起來名書法家陳世憲（中）揮毫，高市長陳其邁（左）與作品合影，現場也有音樂家的提琴表演。
高雄市長陳其邁（右）與建築師姜樂靜（左）用社宅模型看未來社宅狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右）與建築師姜樂靜（左）用社宅模型看未來社宅狀況。記者林巧璉／攝影

社宅 青年 陳其邁

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