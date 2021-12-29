高雄社宅陸續動工 陳其邁：絕對是挑好地點

高市近日招商有成，也帶動房價飆漲，為保障青年、弱勢族群，市府與中央合作推動社會住宅政策，今高雄市長陳其邁至三民新都社宅主持動土典禮，他說，這裡鄰近美術館、愛河等黃金地段，市府蓋社宅絕對是挑好地點，不會把弱勢戶趕到一旁，這是市府對市民居住權保障的承諾。

新都社宅斥資4億2千萬元，將興建114戶，地上11層、地下2層，預計113年10月完工。建築師姜樂靜說，雖然598坪的基地面積不大，但努力蓋出適宜居住的社宅，除了住宅外，一樓將有店鋪、托嬰中心，二樓也會打造共享辦公室。

因應平價住宅需求，市府預計興建1萬500戶社宅。陳其邁說，「社宅就是今天不做，明天絕對後悔。」社宅是居住權保障的最後一塊拼圖，另這個月市府也通過囤房稅，預計增加3億元稅收，全額補助青年租屋，約可增加一萬戶補助。另外高銀也有低利購屋貸款，「透過多元方案，要讓市民有房住，且住得舒適、安全。」