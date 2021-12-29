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出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
網上影片拍下高雄阿伯騎著電動車代步車直接行駛輕軌台鐵美術館站軌道，造成輕軌需煞車等阿伯通行的狀況。記者林巧璉／翻攝
網上影片拍下高雄阿伯騎著電動車代步車直接行駛輕軌台鐵美術館站軌道，造成輕軌需煞車等阿伯通行的狀況。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片錄下民眾違規上輕軌軌道狀況，主角是一位年長阿伯，他騎著電動代步車駛上美術館站軌道，當時輕軌列車行駛中，為避免碰撞，駕駛還剎車等阿伯通過再開。高捷公司表示，將增設阻擋設施、加強宣導。

此事發生在耶誕節當天，阿伯駛上軌道遭周邊民眾勸說，但阿伯老神在在回應，「哇災啦！」高雄公司表示，此路段是新通車路段，可能有部分民眾仍不熟悉。針對C20站尾軌後方缺口也會加強人員引導，並增加指引標誌、阻隔設施。阻隔設施未完成前，將派遣義交引導，避免民眾誤入。

事實上在該路段通車後，高捷暫時先以紅龍做為區隔，希望引導民眾往右側的行人走道行走。但仍有民眾一出台鐵美術館站就步入軌道區。針對此違規阿伯，因是騎乘無車牌電動代步車，目前無法找到該阿伯進行開罰。

高捷表示，未來如有類似情況發生將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰，違者將由高捷公司或捷運警察隊告發開罰。並加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區，不但影響行車安全，也嚴重危及自身安全。

輕軌日前通車站C20站，乘客可從Ｃ17鼓山區公所站，繼續搭往C18鼓山站、C19馬卡道站，至C20台鐵美術館站。因鼓山站、台鐵美術館站都緊鄰台鐵站，為防避災需求，C18至C20站軌道改用水泥鋪面，為妝點軌道，市府邀請藝術家彩繪軌道，全台首創。但不少民眾直接步上軌道行走，通車前市府探勘時，就有學生走在軌道上遭工作人員勸阻。

輕軌日前通車站C20站台鐵美術館站。記者林巧璉／攝影
輕軌日前通車站C20站台鐵美術館站。記者林巧璉／攝影
網上影片拍下高雄阿伯騎著電動車代步車直接行駛輕軌台鐵美術館站軌道，造成輕軌需煞車等阿伯通行的狀況。記者林巧璉／翻攝
網上影片拍下高雄阿伯騎著電動車代步車直接行駛輕軌台鐵美術館站軌道，造成輕軌需煞車等阿伯通行的狀況。記者林巧璉／翻攝

美術館 高雄輕軌 高捷

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