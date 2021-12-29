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出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行
高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片錄下民眾違規上輕軌軌道狀況，主角是一位年長阿伯，他騎著電動代步車駛上美術館站軌道，當時輕軌列車行駛中，為避免碰撞，駕駛還剎車等阿伯通過再開。高捷公司表示，將增設阻擋設施、加強宣導。
此事發生在耶誕節當天，阿伯駛上軌道遭周邊民眾勸說，但阿伯老神在在回應，「哇災啦！」高雄公司表示，此路段是新通車路段，可能有部分民眾仍不熟悉。針對C20站尾軌後方缺口也會加強人員引導，並增加指引標誌、阻隔設施。阻隔設施未完成前，將派遣義交引導，避免民眾誤入。
事實上在該路段通車後，高捷暫時先以紅龍做為區隔，希望引導民眾往右側的行人走道行走。但仍有民眾一出台鐵美術館站就步入軌道區。針對此違規阿伯，因是騎乘無車牌電動代步車，目前無法找到該阿伯進行開罰。
高捷表示，未來如有類似情況發生將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰，違者將由高捷公司或捷運警察隊告發開罰。並加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區，不但影響行車安全，也嚴重危及自身安全。
輕軌日前通車站C20站，乘客可從Ｃ17鼓山區公所站，繼續搭往C18鼓山站、C19馬卡道站，至C20台鐵美術館站。因鼓山站、台鐵美術館站都緊鄰台鐵站，為防避災需求，C18至C20站軌道改用水泥鋪面，為妝點軌道，市府邀請藝術家彩繪軌道，全台首創。但不少民眾直接步上軌道行走，通車前市府探勘時，就有學生走在軌道上遭工作人員勸阻。
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