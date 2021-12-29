出事了阿伯！高雄阿伯騎上輕軌軌道 輕軌煞車禮讓先行

高雄輕軌在本月16日通車至美術館，近日網路上一則影片錄下民眾違規上輕軌軌道狀況，主角是一位年長阿伯，他騎著電動代步車駛上美術館站軌道，當時輕軌列車行駛中，為避免碰撞，駕駛還剎車等阿伯通過再開。高捷公司表示，將增設阻擋設施、加強宣導。

此事發生在耶誕節當天，阿伯駛上軌道遭周邊民眾勸說，但阿伯老神在在回應，「哇災啦！」高雄公司表示，此路段是新通車路段，可能有部分民眾仍不熟悉。針對C20站尾軌後方缺口也會加強人員引導，並增加指引標誌、阻隔設施。阻隔設施未完成前，將派遣義交引導，避免民眾誤入。

事實上在該路段通車後，高捷暫時先以紅龍做為區隔，希望引導民眾往右側的行人走道行走。但仍有民眾一出台鐵美術館站就步入軌道區。針對此違規阿伯，因是騎乘無車牌電動代步車，目前無法找到該阿伯進行開罰。

高捷表示，未來如有類似情況發生將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰，違者將由高捷公司或捷運警察隊告發開罰。並加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區，不但影響行車安全，也嚴重危及自身安全。