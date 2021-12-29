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高市新都社宅動土 陳其邁：落實居住權保障

中央社 / 高雄29日電

高雄市三民區新都社會住宅今天舉行動土典禮，預計興建地上11層、地下2層，以1、2房為主，共114戶只租不賣社會住宅。市長陳其邁說，市府會在最好地段興建社宅，落實居住權保障。

陳其邁上午出席三民區新都社會住宅基地動土典禮，他說，高雄市社會住宅預計5年內興建1萬500戶，除興建社宅，市府也推動囤房稅，稅收提供青年租金補助，約可增加1萬戶租金補貼。

另外，高雄銀行也提供貸款期間最長40年、低利率1.31%的房屋首購低利貸款。陳其邁說，市府將藉由多元配套方式，落實居住權保障，讓市民不僅有房住，還能住得舒適、安全。

三民區新都社會住宅位於三民區德興街與遼北街口，面積1976平方公尺，屬於高雄市68期中都市地重劃區，周邊有愛河及中都濕地公園，環境優越。

陳其邁說，市府興建社宅，選在最好地段，也找最好的建築師和營造公司興建及設計，這是市府對市民居住權保障的承諾。

都發局表示，三民區新都社會住宅經工程設計及用地取得後，於今年完成工程發包，預計興建地上11層、地下2層，總計114戶只租不賣的社會住宅。

都發局指出，三民區新都社會住宅規劃設計以1、2房為主，8到10坪的1房型有87戶、15坪的2房型有27戶，1樓並有托嬰中心，可滿足單身青年及年輕小家庭入住需求。

社會住宅 陳其邁 社宅

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