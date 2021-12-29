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屏警醉不上道專案強力執行 1年減少33%酒駕事件

中央社 / 屏東縣29日電

依據交通事故統計資料，屏東警分局109年度轄區酒駕肇事共發生141件，警方啟動「醉不上道」專案，110年度酒駕肇事件數降為94件，總計減少33%。

高雄26日又傳出酒駕釀禍悲劇，男子黃子洋喝酒開車撞上正在過馬路的一家4口，造成范姓母親身亡，林姓父親和2名女兒輕重傷，黃男訊後裁定羈押，這已經是他第3度酒駕。

屏東警分局發布新聞稿指出，為避免悲劇發生，屏東警分局強力執行「醉不上道」專案，截至今年12月，屏東警方取締酒後駕車共41件。

近期年終餐敘聚會、尾牙活動較多，民眾酒後駕車情形增多，屏東警分局長方秋梅親自帶隊，設置路檢點實施取締酒測，併行巡邏網機動性攔檢，以強化取締執法強度及密度，遏止酒駕不良風氣，杜絕酒駕憾事。

屏東警方表示，為減少民眾在年終聚會後有酒駕情事，利用各項勤務前往各大餐廳、酒店、卡拉OK店、KTV、小吃店等易飲酒場所，加強宣導飲酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送等，切勿飲酒後駕駛交通工具。

方秋梅強調，年底宴飲聚餐多，對於酒後駕車，警方決不寬貸，請民眾不要心存僥倖，讓安全成為自己及別人回家唯一的路。

酒駕 屏東

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