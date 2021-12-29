爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬改建動物園引熱議。高雄市長陳其邁今聯訪表示，作為高雄市長，不管是爭取中央、國營事業經費建設地方，都是市長的責任和義務。這些補助行之有年，其他縣市也都有爭取。

除了台電外，中油、中鋼也大手筆各出6千至8千萬不等。陳其邁說，感謝台電、中油、中鋼等國營事業長期對高雄建設的支持，國營事業回饋金協助地方建設依法有據。根據電業法65條規定，依照所屬電廠或設施所在地給予補助，「這已是行之有年的事情」。陳其邁更舉台中市為例，在去年台中市府約獲得台電3.6億元補助。

陳其邁認為，高雄有近17個電廠，數量全台最多，發電量也是全台最高，去年約發電490億度電。台電回饋金支持地方建設行之有年，一切都跟著制度走。國營事業協助地方建設，包括活動中心、運動中心、馬路等基礎建設，在全台都有很多案例，「在議會不分黨派，議員還會要市府爭取更多預算」。

市府也回應，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。

市府說明，各縣市對於電協金的使用方式不同，大致提供發電廠及輸變電設施所在地使用，包括給現金給當地居民或地方相關活動。縣市政府或鄉鎮市公所也會為重大建設申請經費，新北就申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫，瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動）。台中近三年申請的建設經費超過4000萬。