快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左二）今出席社宅動土典禮，回應爭取國營事業經費蓋動物園一事。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左二）今出席社宅動土典禮，回應爭取國營事業經費蓋動物園一事。記者林巧璉／攝影

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬改建動物園引熱議。高雄市長陳其邁今聯訪表示，作為高雄市長，不管是爭取中央、國營事業經費建設地方，都是市長的責任和義務。這些補助行之有年，其他縣市也都有爭取。

除了台電外，中油、中鋼也大手筆各出6千至8千萬不等。陳其邁說，感謝台電、中油、中鋼等國營事業長期對高雄建設的支持，國營事業回饋金協助地方建設依法有據。根據電業法65條規定，依照所屬電廠或設施所在地給予補助，「這已是行之有年的事情」。陳其邁更舉台中市為例，在去年台中市府約獲得台電3.6億元補助。

陳其邁認為，高雄有近17個電廠，數量全台最多，發電量也是全台最高，去年約發電490億度電。台電回饋金支持地方建設行之有年，一切都跟著制度走。國營事業協助地方建設，包括活動中心、運動中心、馬路等基礎建設，在全台都有很多案例，「在議會不分黨派，議員還會要市府爭取更多預算」。

市府也回應，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。

市府說明，各縣市對於電協金的使用方式不同，大致提供發電廠及輸變電設施所在地使用，包括給現金給當地居民或地方相關活動。縣市政府或鄉鎮市公所也會為重大建設申請經費，新北就申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫，瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動）。台中近三年申請的建設經費超過4000萬。

台電 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

聯合報黑白集／忙著降酒稅，忘了懲酒駕

高官酒駕全沒事？藍委：民進黨酒駕零容忍根本是笑話

BMW惡男酒駕毀1家4口　Gino怒點名陳其邁網友推爆

孫大千批高雄酒駕之城 用韓國瑜標準看陳其邁已下台

相關新聞

爭取國營事業經費 陳其邁：這是我的責任

高雄市壽山動物園大改造，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，近日市府給台電公文外流，市府爭取台電8千萬...

高市8樓至15樓集合住宅明年納公安申報 最高補助1萬6

高雄市8樓至15樓的H-2集合住宅明年元旦起納入公安申報檢查對象，高市府為減輕新增大樓增加的委託申報費用將予以補助，每棟...

大同建國日照中心 科技照護升級

高醫體系大同醫院昨在高雄市建國國小設「大同建國社區長照機構」，活化校園閒置空間，鼓勵孩童與長者相處，將智慧科技加入照顧體...

護理之家、養護機構 收費喊漲

萬物齊漲，各地護理之家、養護機構收費也喊漲。林姓婦人住養護機構3人房房型，家屬接獲費用調整通知，明年1月1日起，從3萬1...

路口車禍多 高市盤點號誌改善

高雄今年A1死亡事故統計到11月已奪走171條人命，與台中並列六都第一。去年、前年也是六都第一，死亡車禍居高不下，闖紅燈...

屏縣里港國小南棟校舍 重建動土

屏東縣里港國小南棟校舍屋齡超過35年，經耐震能力評估被列為危險需拆除建築，縣府向教育部爭取4750萬元經費，昨天舉行舊校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。