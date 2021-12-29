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馬管處元旦健行迎曙光 莒光雙島同步慶新年

中央社 / 連江縣29日電

馬祖國家風景區管理處明年元旦將在莒光鄉舉辦元旦迎晨曦健行活動，邀請民眾透過健行探索莒光魅力，同步迎接新年曙光。

為邀請遊客感受莒光鄉社區營造、藝術駐村成果與感受自然美景，馬管處元旦迎晨曦分別在東莒島和西莒島舉辦健行活動，透過環島行程串聯莒光著名觀光景點，抵達終點站後可領取餐盒及紀念品。

馬管處透過新聞稿說明，西莒島路線從敬恆國小出發，行經多處戰地遺跡後抵達終點站為莒光鄉公所，並推薦遊客前往曾是中情局所在地的「山海一家」、被稱為「小香港」的青帆村、漫步有榕路「綠色隧道」、體驗方塊海，深入體驗西莒。

馬管處表示，東莒路線則是從東莒國小出發，將行經縣定古蹟大埔石刻，感受石碑記載明朝大將沈葆楨擊退倭寇的史蹟，並前往離台灣島最遠且矗立百年的古蹟「東犬燈塔」，透過健行機會迎接新年，可放眼大海，展望新局。

馬管處表示，111年莒光迎晨曦暨健行活動，預計於111年元旦上午7時兩島升旗完後同時出發，藉由雙島同步歡慶元旦，為參與民眾帶來加倍好運，並透過健行深入認識莒光。

元旦 東莒 古蹟

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