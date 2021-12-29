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高雄跨年夜活動多 捷運、輕軌加密班距疏運

中央社 / 高雄29日電

高雄跨年夜，配合跨年晚會表演及五月天演唱會，高雄捷運將加密列車班距最密至3分30秒一班，高雄輕軌於跨年晚會進、離場時刻也將加密班距疏運，最密可達5分鐘一班車。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，高雄捷運31日將加密列車班距最密至3分30秒一班，紅、橘2線末班車將於隔日凌晨2時分別自端點站發出。

高雄輕軌31日營運服務時間也將延長至隔日凌晨2時，跨年晚會進、離場時刻也將加密班距疏運，並採區間車運行，最密可達5分鐘一班車。高捷公司建議民眾，散場時可稍作步行，分散人流前往O2鹽埕埔站搭車。

此外，輕軌也將採2階段進行區間車營運，31日中午12時起逐步加密班距，下午4時起派發第1階段加班區間車行駛C1輕軌籬仔內站至C20台鐵美術館站路段，區間車車門及車窗貼有行駛區間貼紙，旅客可藉此判斷。

跨年活動離場時段晚間11時起啟動第2階段區間車營運，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站及C1籬仔內站至C20台鐵美術館站2個局部運轉區域，需跨區移動的民眾要在C1籬仔內站換車。

高捷公司表示，C1籬仔內站至C20台鐵美術館站路段最密班距可達5分鐘以內，跨年特殊運行模式將於1月1日恢復正常假日營運模式。

另31日下午1時起，捷運系統腳踏車客票停售，輕軌尚未開放旅客攜帶非折疊腳踏車乘車；波波球、發光球、告白氣球等物品或其他危險物品禁止攜入車站。

此外，為服務參加元旦升旗旅客，捷運1月1日將提早發出首班列車，各端點時刻為紅線小港站清晨5時10分、南岡山站4時45分、橘線西子灣站5時28分及大寮站5時10分。

跨年晚會 高雄輕軌 捷運

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