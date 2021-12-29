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JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

屏東染肺結核逃逸外勞 彰化找到人送醫治療

中央社 / 屏東縣29日電

屏東一名確診肺結核的印尼籍看護，12月25日被發現從雇主家中逃逸，屏東縣衛生局通報警政協尋，昨晚在彰化將人逮捕，並送往屏東醫院治療。

逃逸的印尼籍看護工在2019年5月入境台灣，並在高雄鳳山區工作，近期因轉換雇主而進行體檢，胸部X光檢查異常，於12月22日確診肺結核，在雇主家中進行投藥治療，每日會由當地衛生所人員給藥，12月25日被雇主發現外籍看護已經攜帶行李逃逸，緊急通報人力仲介及衛生所，也同步通報警政系統協尋。

屏東縣衛生局今天發布新聞稿指出，失聯肺結核確診的印尼籍看護工，由警察局刑事警察大隊、恆春分局偵查隊、移民署屏東專勤隊共組專案小組協尋，並策動印尼同鄉以「不會遣返、不會收容」勸說下，12月28日晚間6時53分，在彰化縣尋獲該名外籍看護工，並由衛生局安排救護車送往醫院強制隔離治療。

衛生局長施丞貴表示，衛生所匡列個案的接觸者，其雇主及雇主女兒，皆已完成胸部X光檢查，報告正常。並呼籲民眾，結核病並不可怕，可透過關懷員每天「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，規則服藥2週後即不會傳染他人，服藥6到9個月可完治。

衛生局 外籍看護 屏東縣

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