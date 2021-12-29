高雄跨年夜 部分公車路線站位配合改道暫不停靠

2022高雄跨年活動將於駁二高雄港棧庫區及高雄流行音樂中心海風廣場舉辦，周邊將進行交通疏導管制，31日當天公車路線配合改道暫不停靠部分站位，交通局提醒民眾注意。

交通局今天發布新聞稿表示，高雄跨年活動12月31日下午5時起，鼓山路、臨海新路、蓬萊路道路管制；大勇路（公園路至大仁路）、臨海新路（鼓山路至蓬萊路）、鼓山一路北向2車道（臨海新路至臨海三路）規劃為行人徒步區。

另英雄路、海邊路、河東路等部分路段規劃為機車臨停區，12條公車路線50、56、60、83、99、168東、168西、219、248、紅18、紅52、橘1等，將於下午5時起配合改道。其他行經跨年活動管制區公車路線，依現場交通指揮行駛。

交通局表示，受影響公車路線改道圖及暫不停靠站位資訊，可洽各客運業者或到各客運業者官網、交通局官網查詢。另部分公車路線於12月31日和明年1月1日調整發車時刻，亦可到各客運業者官網查詢。

此外，交通部公路總局高雄區監理所今天也發布訊息表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的不確定性，公路總局取消實施元旦連假公共運輸票價優惠措施，且全年無休的「東部地區公共運輸轉乘優惠措施」也將實施到今年底止。