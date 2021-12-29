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高市8樓至15樓集合住宅明年納公安申報 最高補助1萬6

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市8樓至15樓集合住宅明年納公安申報， 檢查費最高可申請補助1萬6。記者王昭月／翻攝
高市8樓至15樓集合住宅明年納公安申報， 檢查費最高可申請補助1萬6。記者王昭月／翻攝

高雄市8樓至15樓的H-2集合住宅明年元旦起納入公安申報檢查對象，高市府為減輕新增大樓增加的委託申報費用將予以補助，每棟最高補助1萬6千元，總補助經費6150萬元。

工務局長楊欽富表示，高市已公告擴大8至15樓H-2集合住宅明年1月1日起納入公安申報範圍，工務局也將同步輔導8至15樓建築物所有權人、公寓大廈管理委員會及管理負責人完成辦理首次公安申報作業。

工務局表示，建築物所有權人或使用人應委託專業檢查機構或人員辦理檢查，如有成立管理組織，則由管委會或管理負責人申報；未完成管理組織報備或未成立管委會者，由建築物所有權人過半數及應有部分合計過半數同意並推派一人為申報代表人，明年4月30日前郵寄或親送到自選的專業公會，或到市府四維行政中心1樓聯合洽公區，由公會派駐公安申報「輔導窗口」協助臨櫃申請。

工務局說，公安申報「輔導窗口」服務時間為周一至周五上午9點至12點、下午2點至5點；洽詢電話336-8333分機3415、2418至2427。申請書下載及補助資訊可上網查詢

公安 建築 元旦

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