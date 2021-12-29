護理之家、養護機構收費喊漲 家屬負擔加重

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供

萬物齊漲，各地護理之家、養護機構收費也喊漲。林姓婦人住養護機構3人房房型，家屬接獲費用調整通知，明年1月1日起，從3萬1500元調整為3萬4500元，一口氣調高3千元，讓家屬備感沉重，希望政府幫忙把關。

高雄市社會局副局長葉玉如說，154家權管養護機構近半年有14家申請調整收費，調漲2千至5千元不等。機構因應營運成本增加要調整收費，至少一個月前提出。高雄市衛生局長期照顧中心主任李素華說，衛生局管轄護理之家有60多家，收費有4.5萬元天花板上限，要調漲收費須先遞件申請，會視物價、人力成本等條件審核。

高雄博正長照體系執行長賈本英說，民間救護車、洗衣廠商近期調整收費，不少護理之家、養護所醞釀調高收費，除物價成本上升壓力，人力困境更是艱難，疫情讓外籍照顧服務員進不來，該機構今年期滿返國外籍看護工減少5人，本土人力也難尋，人力荒是另一項難題。

高雄市私立宏仁老人長期照顧中心今年12月起調整收費，中心表示，最近醫療耗材、食材等成本增加，調漲2千至5千元不等，會對住民及家屬詳細說明收費原因。

「沒辦法！什麼都漲，收費只能漲了。」另一家養護機構業者反映，漲價是不得已，人事成本是最大部分。家屬張小姐說，收費漲價若在合理範圍也只能接受，盼照顧品質不能打折。

高雄岡山榮家沒調整服務費，但明年起伙食費每月從3600元調為4050元，榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。

高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供
高雄岡山榮家明年起將調伙食費，每月從3600元調高為4050元。榮家說，團膳超過20年沒漲，外包廠商撐不住，經問卷調查取得8成住民同意，確定明年1月調高。圖為榮家長輩用餐情況。圖／高雄岡山榮家提供

衛生局 高雄市 漲價

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