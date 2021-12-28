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高雄動物園改建 台電、中油、中鋼各出8千萬遭質疑

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高雄動物園改建 台電、中油、中鋼各出8千萬遭質疑

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市壽山動物園正啟動改建行動，非洲象「阿里」的生活環境也會有一番整理與改造。記者劉學聖／攝影
高雄市壽山動物園正啟動改建行動，非洲象「阿里」的生活環境也會有一番整理與改造。記者劉學聖／攝影

高雄市壽山動物園正啟動改建行動，總花費約5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業資源，市府自籌5千萬。台電、中油、中鋼大手筆各出8千萬，最近市府給台電的公文外流引發議論，許多縣市羨慕「原來國營事對綠營縣市這麼大方」，也被質疑是不樂之捐，副市長林欽榮表示，捐款經過各國營事業董事會同意，過程透明，國營事業出發點是敦親睦鄰，也支持地方建設，改建後動物園新環境會有許多亮點，市府對贊助單位有冠名等互惠機制。

市府也強調，這絕對不是不樂之捐，是公私協力，台電對各縣市都有回饋，沒獨厚綠營縣市，台電在高雄有3座火力發電廠，對地方造成汙染，敦親睦鄰相當合理，也是發揮企業社會責任。

有學者質疑，市府一手要監督中油、中鋼製造汙染，又一手向國營事業要資源，立場不夠超然，國營事業面對市府要求也很難拒絕。民進黨立委賴瑞隆說，高雄長期支撐全台用電，地方對台電相當支持，台電在敦親睦鄰上也在思考如何轉型，思考如何協助地方政府推動施政，做讓民眾更有感的事，這其實是互惠。

賴坦言，有居中協助媒合市府、台電等單位促成公私協力，補助單位也會覺得協助硬體建設是長期、有效益的事，這比辦活動等一次性補助更有價值。

有43年歷史高雄壽山動物園，今年7月起休園大改造，包括提升動物展區環境、闢建溫室咖啡館等，800多公尺空中漫步長廊也成新亮點。副市長林欽榮預告，明年4月將局部開放，9月全區啟用，要讓市民獲得「擁有一座動物園的城市幸福感」。

壽山動物園面積12.89公頃，整修經費5億多元。林欽榮表示，市府出資5千多萬，其餘經費由國營事業、民間企業協助，是公私協力案例。

除硬體改造，動物園長莊絢智透露，正與六福村動物園洽談保育合作計畫，雙方將互換動物，壽山以環頸雉、梅花鹿和對方交換獅子、老虎、美洲野牛等，讓血緣交流，也增加彼此動物的豐富度。林欽榮笑說，這是締造婚約，樂見其成。

改建後的壽山動物園有三大亮點，包括「空中漫步長廊」、「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」，園區入口的親水廣場，以細霧狀戲水設施讓大人、小孩都能玩得開心。空橋設有緩坡、電梯，打造無障礙空間。

明年4月預計先開放入口的親水廣場、亞洲動物區及黑猩猩展區等，讓民眾搶先體驗。林欽榮說，過去大猩猩棲息區域將打造為溫室咖啡館，「以前關猩猩，現在關人，而且要花錢才能被關」，改造後的壽山動物園會讓人耳目一新。

高雄市立壽山動物園改建將花費5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各贊助8千萬，市府給台電的公文外流引發討論。記者林巧璉／翻攝
高雄市立壽山動物園改建將花費5億，其中4.5億來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各贊助8千萬，市府給台電的公文外流引發討論。記者林巧璉／翻攝
高雄市壽山動物園正啟動改建行動，非洲象「阿里」的生活環境也會有一番整理與改造。記者劉學聖／攝影
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動物園 台電 林欽榮

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