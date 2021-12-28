金門召開身障者權益保障會議 委員反映無障礙停車

金門縣身心障礙停車位經常被佔用，金門縣政府今天召開「金門縣身心障礙者權益保障推動小組會議」時，就有委員表示，希望業管單位可以加強查核無障礙停車格，避免身障停車位被占用的情形。

縣府在今天下午召開「身障者權益保障推動小組會議」，由縣府秘書長陳朝金主持，出席委員包括有衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖、社會處長董燊、國立金門大學社工系童小珠博士，身心障礙者代表及監護人代表委員陳淑妍、唐暖金、洪天送等人，以及金門縣身心障礙者家長協會理事長楊淑欽，共同討論縣府推動各項身心障礙者業務之執行情形。

陳朝金表示，據社會處統計資料顯示，縣內身心障礙者人數截至110年11月止統計有5953人，較109年11月5864人，新增89人，占110年11月全縣總人口數（14萬1325人）4.2%；他也提及，縣長楊鎮浯一直很關心縣內的身心障礙福利服務，現人口比例雖少，但縣府團隊仍非常積極地推展身心障礙福利服務及業務。

會議中，洪天送也代表身心障礙者提案，希望可以重視外出困難之身障者，於重新鑑定時醫療機構可到宅鑑定。