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高雄國際貨櫃藝術節登場 打造愛河灣銀河星際

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
形構設計作品〈時空口〉夜間視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供
形構設計作品〈時空口〉夜間視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府結合了兩年一度的「2021高雄國際貨櫃藝術節－范布倫之星」，在台灣燈會主場域之一的愛河灣，以奇幻光影打造最獨特的藝術貨櫃，結合數位展覽與貨櫃模型，成為2022台灣燈會首波登場的精彩展出，即日起至2022年2月28日於高雄蓬萊商港區9號露置場與觀眾見面。

高雄市副市長史哲表示，高雄是一座海洋之都，「貨櫃」也是台灣接軌世界的載體，更是這座城市最鮮明的形象之一。因全球新冠疫情所導致的航運阻塞、缺料缺櫃等，都讓人省思過往的生活方式，因此今年的貨櫃藝術節以全新概念來翻轉「貨櫃」概念。本次更結合2022台灣燈會，作為燈會平行展，觀眾沿著高雄港灣漫步賞燈時，就能同步欣賞到台灣燈會與貨櫃藝術節的精彩創作，感受作品結合城市夜間燈光美學的獨特魅力。

高雄市文化局長王文翠說，貨櫃藝術節是台灣最具海洋性格的城市藝術節，自2001年舉辦至今深獲大眾肯定，也創造了極具特色的都會景觀。此次呼應著台灣燈會，特別以光影藝術為主軸，邀請英國團隊邱維煬（Foster+Partners）x QIU，台灣的形構設計以及參展2021漁光島藝術節的南藝大建築所B群等3組國內外優秀的建築團隊，以類貨櫃媒材，保存貨櫃的靈魂、翻轉了過往剛硬厚重的形象，創造出航向新世界的輕盈感，無論日間或夜晚都各有精采。

高美館長李玉玲指出，由台灣團隊形構設計所打造的〈時空口〉為開場，高達10米的作品透過解構使用過的貨櫃作為媒介，重塑歷史軌跡，進而創造新生命的延續，作為進入銀河的宇宙通道，引導觀眾通往自己心中的「范布倫之星」。這顆福爾摩斯劇中關鍵破案的超新星，展開對於光、星群及生命的探索，並期待透過貨櫃藝術節能夠開啟大眾對於「光」的嶄新想像。

形構設計作品〈時空口〉日間視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供
形構設計作品〈時空口〉日間視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供
今年高雄國際貨櫃藝術節「范布倫之星」，結合將到來的台灣燈會於愛河灣登場。圖／高雄市文化局提供
今年高雄國際貨櫃藝術節「范布倫之星」，結合將到來的台灣燈會於愛河灣登場。圖／高雄市文化局提供
形構設計作品〈時空口〉夜間仰望視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供
形構設計作品〈時空口〉夜間仰望視角，解構貨櫃作為媒材，打造10米高的港灣新地標。圖／高雄市文化局提供

台灣燈會 藝術節 高雄市

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