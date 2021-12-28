200元屏東券月底截止 仍有3萬張未使用

「屏東購好禮」振興活動正式啟動後，配合五倍券的發放，屏東縣政府加碼推出200元屏東券8萬8888份來活絡經濟，屏東券公布中籤和啟動消費使用已近2個月，截至昨天的統計資料，仍有3萬張未使用，呼籲持有屏東券的民眾保握最後3天使用時間，前往合作店家消費。

縣長潘孟安提醒，屏東券有效使用期限至12月31日止，屏東券合作店家範圍遍及市場、夜市、百貨賣場園區、市集及一般餐飲店家，想了解合作店家資訊，可至屏東購官網美食地圖查詢。

縣府也提醒，屏東券的合作店家請將合作店家貼紙放置於明顯的位置，迎接最後一波的消費潮。另提醒店家，收到已消費屏東券可直接到縣府財稅局、及東港、潮州、恆春分局窗口臨櫃兌換現金，非常便利，店家兌現日期至明年1月14日止。