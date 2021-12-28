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元旦連假享受屏東冬陽 縣府推10條遊程

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府推出「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到墾丁龍磐公園迎接曙光。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府推出「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到墾丁龍磐公園迎接曙光。記者潘欣中／攝影

2022年元旦3天連假，屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出縣內10條跨年倒數與迎曙光的1日遊、2日遊精選行程，相較中北部的濕冷，歡迎呼朋引伴相約南下屏東享受暖暖冬陽，送夕陽、瘋跨年、迎曙光。

縣府精選遊程結合屏東著名的夕陽觀賞景點和多處跨年與迎接曙光活動，並將屏北、屏中、屏南等熱門景點規畫10條精選主題遊程，如「屏安倒數321」的屏北1日遊行程，暢遊屏東總圖、勝利星村後，接著到屏東「縣民公園」觀賞夕陽美景，後至屏東「千禧公園」參與大咖歌手雲集的跨年晚會「K歌之夜」。

或來趟「網美送舊迎新」屏中1日遊程，來到網美最愛拍的艾米達精靈谷茶樹莊園及佳冬古厝巡禮，沿著東港大鵬灣騎乘自行車欣賞濱灣碼頭日落，為2021年的自己留下美美的回憶；「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到龍磐公園迎接曙光。

縣政府交通旅遊處長黃國維說，不論是到海邊送2021年最後的夕陽，或到旭海大草原看著滿天星斗許下新年新希望、也能踏入車城四重溪、牡丹溫泉，洗滌一年的辛勞注入滿滿的活力、還是熱血的前往龍磐公園迎接從海岸線升起的金橘色日出，另有車城鄉海口港落山風藝術季感受落山風的狂、屏東市區聖誕燈飾體會市區的美，都是精彩的屏東精選元旦跨年之旅，可參閱交旅處官網或上屏東GO好玩臉書。

屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出縣內10條跨年倒數與迎曙光的1日遊、2日遊精選行程。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出縣內10條跨年倒數與迎曙光的1日遊、2日遊精選行程。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府推出「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到墾丁龍磐公園迎接曙光。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府推出「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到墾丁龍磐公園迎接曙光。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 跨年晚會 迎曙光

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