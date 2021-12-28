元旦連假享受屏東冬陽 縣府推10條遊程

2022年元旦3天連假，屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出縣內10條跨年倒數與迎曙光的1日遊、2日遊精選行程，相較中北部的濕冷，歡迎呼朋引伴相約南下屏東享受暖暖冬陽，送夕陽、瘋跨年、迎曙光。

縣府精選遊程結合屏東著名的夕陽觀賞景點和多處跨年與迎接曙光活動，並將屏北、屏中、屏南等熱門景點規畫10條精選主題遊程，如「屏安倒數321」的屏北1日遊行程，暢遊屏東總圖、勝利星村後，接著到屏東「縣民公園」觀賞夕陽美景，後至屏東「千禧公園」參與大咖歌手雲集的跨年晚會「K歌之夜」。

或來趟「網美送舊迎新」屏中1日遊程，來到網美最愛拍的艾米達精靈谷茶樹莊園及佳冬古厝巡禮，沿著東港大鵬灣騎乘自行車欣賞濱灣碼頭日落，為2021年的自己留下美美的回憶；「觀日落迎曙光」屏南1日遊程，欣賞經CNN評定為世界12大夕陽美景的關山夕照後，到四重溪溫泉區賞夢幻燈海夜景、泡美人湯，最後到龍磐公園迎接曙光。