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高雄BMW酒駕釀一死三傷事故路口 擬增設觸控行人號誌

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市河東路、國民街口日前發生一家四口過馬路時遭酒駕車輛撞上，造成一死三傷。記者林巧璉／攝影
高雄市河東路、國民街口日前發生一家四口過馬路時遭酒駕車輛撞上，造成一死三傷。記者林巧璉／攝影

高雄BMW酒駕車禍釀一死三傷，當時一家四口正在過馬路，卻遭黃姓男子追撞造成重大意外，該路口因沒有設紅綠燈引起討論。截自12月27日高雄今年A1事故共183件，造成185人死亡，酒駕A1交通事故13件，造成死亡13人，六都排名第3，高市交通局事故後至現場勘查，預計在事故路口（河東路／國民街）增設觸控行人號誌，並取消事故路口左右兩旁無號誌的斑馬線。

交通局運規科長許乃文表示，市區街道鄰近，車流量較少的路段未設號誌，但因通行需求仍有畫設斑馬線。事故路段平常車流、行人不多，但因假日常有活動，仍有行人通行需求，交通局將全面檢討路段狀況，增設觸控行人號誌，保障行人安全。

高市目前有5500組紅綠燈標誌，有行人號誌的比例僅2成多，交通局坦言，比例上還需繼續努力。交通局從去年起開始汰換行人號誌燈，去年在各大醫院周邊路口換上放大行行人燈，共有22處。過去的行人燈長寬為25公分，放大型則為30公分。今年交通局在24處幹道路口持續汰換上放大型行人燈。

交通局表示，在A1事故後，會由交通警察大隊在一周內邀集相關單位會勘，除加強執法外，交通局也會就交通工程提出改善方案，如確認號誌、標線、照明等通盤檢視。

疫情解封後，高雄市警察局將酒後駕車列為交通大執法取締重點項目，在今年11月開罰1166件，較去年同期增加44%，酒駕事故死傷人數較去年同期減少21%。

高雄市河東路、國民街口日前發生一家四口過馬路時遭酒駕車輛撞上，造成一死三傷。記者林巧璉／攝影
高雄市河東路、國民街口日前發生一家四口過馬路時遭酒駕車輛撞上，造成一死三傷。記者林巧璉／攝影

酒駕 警察

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