快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

澎湖惠民醫院重建動土 陳建仁籲國人捐款助長照

中央社 / 澎湖縣28日電

澎湖縣惠民醫院重建工程今天動土，預計費時2年半完工，將幫助澎湖完善長照防護網。前副總統陳建仁繼去年8月中公益代言重建勸募，今天到場再度呼籲國人慷慨捐款，讓重建早日完成。

位於馬公市的天主教靈醫會惠民醫院已服務地方70年，重建院區座落於澎湖縣湖西鄉許家段，今天重建動土典禮由主教林吉男引領唱聖歌、灑聖水等祈福。

前副總統陳建仁、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、惠民醫院呂若瑟神父及多名捐款人到場共同主持動土，儀式簡單隆重，並異口同聲地籲請國人踴躍捐款，讓重建經費早日到位，祈求工程順利完成。

澎湖惠民醫院院長陳仁勇致詞時表示，惠民醫院在澎湖服務70年，醫院主體經長年風沙吹蝕也老了，尤其澎湖老人達1萬8700多人，澎湖老化指數為166.4，高全台平均近1.3倍，比台灣本島早10年進入高齡社會。

陳仁勇指出，澎湖未來長照需求多達4000人，惠民醫院作為澎湖最大量能的長照機構，更需及早重建，讓患者或長者有一處安全的醫療與照護中心。

前副總統陳建仁表示，他與澎湖早在30年前因執行B肝及C肝的防治計畫研究而結緣，近來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，惠民重建募款僅有一半，籲請國人發揮善的力量，慷慨捐款，讓惠民重建早日完成。

與會的總統府國策顧問、台北大龍峒保安宮董事長廖武治在動土典禮後，現場再度捐贈新台幣100萬元。

賴峰偉、劉陳昭玲分別指出，惠民醫院在澎湖服務超過1甲子，把愛賜給澎湖，期盼有更多的人加入行列，讓愛傳至每個角落，成為最有人情溫暖的地方。

惠民醫院表示，重建工程占地2萬4000坪，所需資金新台幣5.5億元，截至目前募得款項僅過半經費。今天動土，明年初正式動工，預計2年半時間完成重建。

澎湖 捐款 長照

延伸閱讀

角逐下屆北市選戰？ 陳建仁：每人都該盡心使台灣更美好

傳陳建仁選2022北市長搶中間票？柯文哲嗆實在受不了

陳建仁選台北市長？侯友宜：現與柯文哲合作並進

陳建仁選北市？陳玉珍：台灣淹水還到金門玩 沒建樹

相關新聞

高雄BMW酒駕釀一死三傷事故路口 擬增設觸控行人號誌

高雄BMW酒駕車禍釀一死三傷，當時一家四口正在過馬路，卻遭黃姓男子追撞造成重大意外，該路口因沒有設紅綠燈引起討論。截自1...

影／台電「除役」礙子成療鬱盆栽 金門區處創意受好評

金門每年都有不少報廢的木製電桿、電纜軸及各種陶瓷礙子，不僅賣不出去，還要花一筆錢請人處理。台電金門營業區處動腦筋將「除役...

金酒輸陸「卡關」4天解套 楊鎮浯籲有心人勿見縫插針

備受關注的金酒輸陸遭「卡關」一事，近日在金門坊間引起熱烈討論，金門縣長楊鎮浯今天透過直播宣布好消息，在各方協助之下，金酒...

高捷「鳳翼天翔」藝術光影秀 奪美國設計金獎

高雄捷運去年首度推出的「地標再造，鳳翼天翔」大型藝術光影秀今天獲美國星火設計大獎（Spark Design Awards...

200元屏東券月底截止 仍有3萬張未使用

「屏東購好禮」振興活動正式啟動後，配合五倍券的發放，屏東縣政府加碼推出200元屏東券8萬8888份來活絡經濟，屏東券公布...

元旦連假享受屏東冬陽 縣府推10條遊程

2022年元旦3天連假，屏東縣政府整合各局處相關活動與觀光景點，精選推出縣內10條跨年倒數與迎曙光的1日遊、2日遊精選行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。