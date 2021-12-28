屏東整合民間春節送暖 10年累積發放1.1億元

屏東縣政府整合民間愛心力量，2013年起於農曆年前發放民間提供低收戶每戶千元壓歲錢、民生物資和縣府申請農糧署的10公斤白米，再由各鄉鎮市公所協助發放，形成資源整合平台，藉由三方合作模式，累計發放金額已達1.1億元；111年歲末關懷活動展開前夕，縣府今天邀各愛心團體、寺廟、企業代表，表揚並感謝不間斷扶持低收戶的愛心。

副縣長吳麗雪說，為避免資源分配失衡，失去關懷弱勢的美意，縣府自2013年整合民間資源開辦春節送暖歲末關懷活動，到111年邁入第10年，10年有158個單位共計有510個單位次加入助人行列，從最早每戶500元紅包成長到每戶1000元，各單位所準備的民生物資愈來愈豐富，另外還有歲末餐會，甚至安排健檢、義剪等公益活動，讓經濟弱勢的家庭或個人，在歲末寒冬之際感受人間的溫暖。

「歲末關懷活動不只是一次性的關懷！」縣長社會處長劉美淑說，社會處社工在每場次的活動現場，提供社會福利的諮詢與行動服務的申辦，主動提供社福資訊與申辦作業，由專人為家庭評估個別化資源，確實了解家戶需求及減少民眾申辦作業的舟車勞頓，讓活動不只是放煙火式的關懷，期盼延伸弱勢扶助，進而陪伴自立前行。

吳麗雪今天特別表揚10年來持續參與扶持低收家戶的7個民間單位，包括財團法人屏東縣慧光圓通普賢文教基金會、社團法人台灣五府千歲慈善展望會、社團法人高雄市鳳林觀音慈愛會、屏東縣內埔鄉明龍宮慈善會、屏東縣陽光慈善會、屏東縣燭光協會、屏東縣慧光慈善功德會等；慧光慈善功德會說，社會不乏愛心，只怕無處可用，透過縣府平台送暖，可讓更多需要的人受惠。

吳麗雪說，111年春節送暖歲末關懷結合58個慈善單位、宮廟、企業、個人，合計提供紅包計717萬餘元市值約433萬餘元的4336份民生物資，合計1151萬5000元的社會資源，另有2場餐會、1場餐食和82公噸農糧署白米，感謝支持的慈善單位將善心轉化成實際的關懷行動力量；縣府也陸續推出 「儲蓄脫貧-兒少發展帳戶」、「就業脫貧-從戎不poor」和「教育脫貧-聯合助學自立方案」等協助脫貧措施。