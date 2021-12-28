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高雄酒駕肇事令人悲傷 侯友宜籲加重民事責任

中央社 / 新北28日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今天臉書貼文對高雄重大酒駕肇事傷亡表示悲傷，並籲修法補執法漏洞，支持應讓酒駕者背負更重民事責任，院、檢應避免行為人脫產、逃亡。以彌補被害者家屬傷痛。

侯友宜貼文表示，「我們在一次又一次故事中，看見酒駕已成為比悲傷更悲傷的社會議題；我要再次重申，當你喝了酒，不管你是誰，你都沒有駕駛的資格」。

他表示，對酒駕深惡痛絕，這些都是國家與人民不必要且可避免的損失，在新北，取締酒駕不會停止，絕沒有空窗期。他並呼籲中央加快修法加重刑責。

他表示，支持應讓酒駕者背負更重的民事責任，院、檢應快速執行扣押、沒收甚至羈押等作為，避免行為人脫產、逃亡，以彌補被害者家屬精神與身體上的痛苦。

侯友宜強調，酒駕危險程度不會輸給新冠病毒，試想當民眾循規蹈矩行走在斑馬線上或街坊巷弄，卻渾然不知危險正在身邊，隨時都可能遭遇攻擊，這難道還不可怕，儘速解決人民日夜擔憂的問題，才是政府最要緊的事。

高雄黃姓男子26日酒駕肇事釀1死3傷，害一家人天倫夢碎，雄檢昨晚訊後依不確定故意殺人、公共危險罪聲押禁見，雄院審理後認為檢方聲請禁見證據不足，今天依公共危險罪裁定收押。

酒駕 侯友宜

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