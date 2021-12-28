元旦連假人車多 高市府籲多搭公共運輸

高雄市交通局觀測近日市區道路車流量多，預估元旦連假期間高雄市各景點、幹道周邊將湧入大量人、車潮，呼籲市民提早出門並避開壅塞路段，及多搭乘公共運輸。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，今年跨年，高雄市計有3場大型跨年活動，包含高雄流行音樂中心及蓬萊商港雙舞台跨年晚會、五月天世運跨年演唱會及義大世界跨年煙火，當日將實施相關交通管制，建議民眾搭乘公共運輸前往。

元旦假期12月31日至111年1月2日共計3天，交通局預估流量高峰為連假第1天12月31日，景點周邊預計流量較一般假日增加20%，預估通行時間約較一般假日增加15%至25%。

市區熱門景點方面，交通局預估西子灣、駁二及旗津地區車流集中於下午3時至7時，另12月31日跨年當天，周邊將實施3階段交通管制，活動場地周邊不提供停車位，建議市民多利用捷運、輕軌場站周邊停車場轉乘公共運輸前往。

市區包含義大、巨蛋、夢時代及義享天地等大型購物中心，也預估每天下午3時至晚上8時人、車潮最密集；義大世界、世運主場館周邊預計於下午3時起人車潮明顯增加。

國道周邊幹道部分，交通局指出，西向往市區路段預估於每天中午12時至晚上7時車流較多，東向往高速公路方面車流則集中於每天上午11時至下午1時及下午3時至6時。提醒民眾掌握交通管制及疏導狀況，避開人車眾多路段及時段。