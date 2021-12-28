搶救潮州鎮公所衰老兄弟樹 延續40年情誼

屏東潮州鎮公所後方2棵松樹，因與公所共存共榮40年，被稱為「兄弟樹」，推估樹超過60年歷史，近日枝葉枯死，公所找來樹醫生搶救，延續兄弟情誼。

屏東潮州鎮公所建於民國66年，位於公所後方的2棵松樹早已存在，推估已經超過60年的歷史，樹徑約80公分、高約10公尺，與公所有兄弟情誼般，松樹在平地能夠長到如此高度實在難得，近日卻因為枝葉枯死，公所不忍兄弟衰老，趕緊找了樹醫生救治。

鎮公所主任秘書王建元接受中央社訪問表示，2棵松樹相隔10公尺，樹醫師診斷後，發現第1棵松樹的地上部枝葉枯死，莖基部未發現腐朽菌生長或白蟻入侵痕跡，敲開樹皮韌皮部仍現半濕潤狀態，研判該樹尚未完全死亡。土壤呈現缺乏有機質硬盤現象，研判應為棲地不良導致植株生理逆境衰弱。

第2棵松樹的樹梢末端具多數枯枝枯葉，葉片生長稀疏不正常，研判該樹由於棲地良，只是健康狀況正在衰弱。目前已經使用封鎖線圍起，讓松樹能順利恢復。

依據樹醫生的建議，公所也分別對2棵松樹採取改善作法，王建元說，在松樹的地上部末端進行收縮回剪，去除多餘的末枝及枯葉，使用水刀或鑽孔在樹冠滴水線鑽出深度至少1公尺的透氣孔，可幫助根系呼吸，每月向洞內投入液態或有機肥料，以幫助根系向外生長。

前往診斷潮州鎮公所松樹的是屏東科技大學植物醫學系儲備植物醫師陳泊菘，他接受中央社記者訪問指出，在平地松樹要能長到如此高度，實屬不易，經診斷後，對2棵松樹實行改善作法，持續觀察到明年4月。