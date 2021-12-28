老少共融！大同建國日照中心採物聯智慧升級照護環境

高醫體系大同醫院今天在前金區建國國小，設置老少共融的「大同建國社區長照機構」，除了活化校園閒置空間，也讓孩童學到與長者相處。此日間照顧機構導入物聯智慧升級照顧環境，建立完整的科技防走失電子圍籬；並把教室改成了懷舊電影院、花房等情境，讓長輩感覺親近。

高雄市目前65歲以上長輩約占17%，屬於高齡社會，而前金區65歲以上則占前金區總人口數達25.72%，顯示前金區有長照服務使用的需求。市府去年盤點校園閒置空間，發現建國國小校園內尚有可規畫運用空間，歷經市府衛生局、教育局及相關局處協調，與建國國小、家長會、社區里長支持下，獲得衛福部日照中心設置計畫補助240萬元，規畫日照中心設立面積為283.6平方公尺，可收托30名失智、失能長輩，提供每位長輩舒適的活動空間與多元性活動。

高雄市衛生局副局長蘇娟娟表示，隨著高齡化社會的來臨，年邁長輩照護需求持續攀升，讓長輩安心「在地老化」是市府長期照護政策的重要目標，設在建國國小的「高雄醫學大學附設高雄市大同建國社區(日間照顧)長照機構」，是繼大同國小及鼓岩國小後，第3家活化和運用校園閒置校舍空間設置日照中心，希望透過該日照中心提供前金區更豐富的長照資源與服務。

大同建國社區長照機構營運長傅尹志指出，機構以物聯智慧升級照護環境，與科技大廠台達電合作照明解決方案，包含空氣循環除菌功能、對人體無害的Ushio安全紫外線技術，能人感偵測自動進行抑菌，將防疫技術提升一級；另外再加上晝夜節律照明系統，能即時透過APP進行調光調色，運用調整色溫達到作息提醒功能，幫助長輩增加助眠並穩定情緒，降低跌倒的風險。