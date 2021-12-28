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屏東里港國小重建動土 122年老校將換新裝
屏東縣里港國小南棟校舍已逾35年，為1棟老背少建築，經耐震能力評估被列為需拆除建築，縣府向中央爭取經費重建，獲「老舊校舍整建工程」計畫補助4750萬整修；縣長潘孟安今天參加校舍重建開工動土儀式，他說，將打造空間通透，更友善、安全、舒適、貼近孩子需求的學習環境，預計明年底完工，校齡122年的國小校景地貌將煥然一新。
潘孟安說，創立於1900年的里港國小為屏北地區歷史最悠久的學校，在歷任校長及學校師長辛勤耕耘下，走過兩甲子歲月，培育在地許多優秀子弟及人才，近幾年縣府盤整老舊教室及建築，將舊有建築的學校逐一修繕，讓孩子及教職員同仁在安全的環境下學習，明年底完工後，可提供師生兼具校園美學及現代功能的教室，創造更優質教學場域。
縣府教育處長江國樑表示，新建工程為3層樓建築，建置11間教室，新校舍以「學校願景」為設計理念，以「學」為出發點，並結合具有歷史意義的雪峰園以及既有綠廊空間，提供學生舒適、學習空間及生態探索的學習場域，期望落實「里仁為美、港心為善、好學為真、培養自信優雅的孩子」的學校願景。
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