連江縣攜手海大 推廣水產種苗培育

連江縣政府產發處與海洋大學合作推廣水產養殖種苗培育工作復育裙帶菜，目前菜苗已長近5公分，海大預計明年1月中旬可發放地方養殖戶，提供漁民海中掛養。

海大馬祖校區生技實驗室透過新聞稿說明裙帶菜復育計畫，校區海洋研究基地復育的裙帶菜苗，已生長近5公分，預估明年1月中旬可提供地方漁民掛養，生長期約3至4個月，將針對各島養殖海域生態及生長情況進行觀察研究，提供未來擴大產能參考。

馬祖南竿四維地區養殖業者接受中央社記者訪問表示，早年有水產試驗所培育地方養殖淡菜、裙帶菜等育苗資源，但育苗成本常高過售價，業者自行推動育苗工作不易，近年透過產發處與海大資源為地方育苗，將提升地方養殖生產的經濟規模與品質。

南竿四維地區養殖業者表示，每年12月開始是馬祖海水溫度適合掛養裙帶菜苗的時機，馬祖海域因營養鹽豐富，水溫合宜而適合掛養裙帶菜，希望地方產業持續推動地方水產育苗，讓水產養殖成為在地重要產業。

海大馬祖校區海洋研究中心養殖研究基地今年3月完成，連江縣政府與海大合作推廣馬祖水產養殖種苗培育工作，發展在地優質養殖，帶動漁民生計。11月25日為了輔導漁民掛養召開裙帶菜掛苗說明會，由國立台灣海洋大學日本籍客座教授小河久朗（HisaoOGAWA）分享培育與養殖經驗。