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影／台電「除役」礙子成療鬱盆栽 金門區處創意受好評

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門營業區處動腦筋將「除役」的礙子，彩繪成「療鬱」的多肉植物盆栽，相當有巧思與創意。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處動腦筋將「除役」的礙子，彩繪成「療鬱」的多肉植物盆栽，相當有巧思與創意。記者蔡家蓁／攝影

金門每年都有不少報廢的木製電桿、電纜軸及各種陶瓷礙子，不僅賣不出去，還要花一筆錢請人處理。台電金門營業區處動腦筋將「除役」的礙子，彩繪成「療鬱」的多肉植物盆栽，處長黃甘杏說，近期將會舉辦一場彩繪礙子盆栽展覽，並將全部作品全數捐給金門家扶中心做義賣，希望讓「循環經濟、幸福加值」。

黃甘杏說，每枝電線桿幾乎都會有礙子，是防止電流外洩的絕緣體，電壓越大，礙子越大越多，台灣就有高壓的電線杆底下就有一長串的礙子，金門每年約有超過1千顆的「除役」礙子，其中最多的是圓形的裝腳礙子和直筒形的拉線礙子，這些礙子不能切割成其他物品，以前頂多只能排列做為花園圍籬，或塗上色彩種點植物，變成花器，但因為數量實在太多，有時候甚至要花錢運回台灣處理，相當不環保。

平日就有學過插花的黃甘杏在與同仁討論過後，覺得礙子可裝土壤的空間太小，大家集思廣益後，發現種植只需少許土壤和水的多肉植物最適合，且多肉植物品項繁多，組合在容器內，看起來特別療癒。

台電金門區營業處今日在黃甘杏的號召下，包括副處長蔡四海與多位員工一起彩繪礙子盆栽，利用「蝶谷巴特」手法及廣告顏料彩繪礙子，灰白的礙子可以有簡單的青花瓷圖案，或繁複多彩的花鳥、藍天綠地等，成為一項獨一無二的藝術品。

台電金門區營業處表示，受到疫情影響，近期公益團體的捐款都大幅減少，他們將會與林務所合作，將廢木板鏤空做成底座，使裝腳礙子能穩穩地鑲進其中，底座上還會裝繪有黃黑色斑馬紋的電桿及線路，製作100組的「台電專屬礙子盆栽」出來展覽，並將盆栽交給金門家扶中心進行義賣，讓他們可以運用這筆善款，幫助更多的人。

在台電金門營業區處處長黃甘杏的巧思下，「除役」的礙子，成為獨一無二的「台電專屬礙子盆栽」。記者蔡家蓁／攝影
在台電金門營業區處處長黃甘杏的巧思下，「除役」的礙子，成為獨一無二的「台電專屬礙子盆栽」。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏（中）偕同同仁一起彩繪除役的礙子，並高喊「循環經濟、幸福加值」。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏（中）偕同同仁一起彩繪除役的礙子，並高喊「循環經濟、幸福加值」。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏（左）偕同同仁一起展示說明，將「除役」的礙子，彩繪成「療鬱」的多肉植物盆栽。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏（左）偕同同仁一起展示說明，將「除役」的礙子，彩繪成「療鬱」的多肉植物盆栽。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏帶頭與同仁一起彩繪「除役」的礙子。記者蔡家蓁／攝影
台電金門營業區處處長黃甘杏帶頭與同仁一起彩繪「除役」的礙子。記者蔡家蓁／攝影

金門 盆栽 台電

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