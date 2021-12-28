金酒取得中國註冊碼 楊鎮浯澄清政治卡關傳言

金門縣政府表示，金門酒廠公司今天取得蒸餾酒及其他配製酒品的「在華註冊編號」，亦即金門高粱酒取得中國酒類許可證；外傳「金酒輸陸卡關是政治問題」，已不攻自破。

金門縣長楊鎮浯今天透過臉書直播宣布這項消息，他表示，金酒是金門命脈，無的放矢把金酒推到浪口上，對金門是一種傷害，這次單純是大陸對食品貿易規範新辦法，馬酒也發生同樣情形，金酒是先行而被駁回，卻被渲染成政治事件，應該以金門最大利益為優先。

金門縣政府發布新聞表示，中國大陸2021年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」。自2022年1月1日起，「銷往大陸相關產品須在內、外包裝上標註在華註冊編號或所在地區主管當局批准的註冊編號」，並自2021年11月1日後開始申請。

根據新聞稿，金門縣政府指出，這個申請流程分為兩階段，第1階段為取得在台灣核准的註冊編號，第2階段為向大陸海關總署申請在華註冊編號。

金縣府說明，金門酒廠實業股份有限公司在11月申請兩次未果後，因涉及財政部與衛福部所轄業務範疇，縣長楊鎮浯立刻跨海到行政院協商，發現相關問題在於「新規範、新格式」申請有相關不明之處，得需申請衛生福利部食品藥物管理署相關字號；因金酒業管單位屬財政部管轄而非食藥署，因此才會之前兩次申請被駁回。

金縣府表示，在食藥署協助下，金酒2天時間即取得第1階段文件，「並立即登錄大陸海關總署進行申請」，並在今天上午9時正式取得「在華註冊編號」；網路上所傳「金酒卡關是政治問題」，已不攻自破。