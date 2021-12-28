金酒輸陸「卡關」4天解套 楊鎮浯籲有心人勿見縫插針

備受關注的金酒輸陸遭「卡關」一事，近日在金門坊間引起熱烈討論，金門縣長楊鎮浯今天透過直播宣布好消息，在各方協助之下，金酒公司成為全台灣第一家取得在華註冊碼（蒸餾酒及其他配製酒品）的公司，楊鎮浯強調請讓金酒單純化，也呼籲有心人適可而止。

金酒銷陸受阻議題遭炒作成政治議題，楊鎮浯繼日前透過臉書講述事件始末，今天中午11點多再度開設直播宣布金酒輸陸的好消息，楊鎮浯指出，縣府花了4天就把這個棘手問題解決，要特別感謝行政院副秘書長李國興於第一時間協調食安辦公室、食藥署及財政部讓金酒最快時間取得相關文件，而前海基會副董事長高孔廉得知此事後也全力協助瞭解。

楊鎮浯也提及，過程中他跟陸方海關總署、國台辦、福建省台辦、廈門市台辦等單位時時保持聯繫，在申辦過程中也獲得上述相關單位的全力協助，他說，要感謝金酒公司及廈門公司內部同仁多日努力不懈下，讓金門酒廠順利取得輸陸條件。

楊鎮浯直指，過程中有人將一個簡單的事情複雜化，將「一個簡單的商業行為政治化」，有心人見縫插針，傷害了金酒，他特別正告不要再傷害金酒、傷害金門。

金門縣政府表示，大陸在今年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，自明年1月起，銷往大陸產品須在內、外包裝上標註在華註冊編號或所在地區主管當局批准的註冊編號，並自11月1日後開始申請，該申請流程分為二階段，第一個階段為取得在台灣核准之註冊編號，第二個階段為向大陸海關總署申請在華註冊編號。

金酒公司在11月申請兩次取得未果後，因涉及財政部與衛福部所轄業務範疇，楊鎮浯第一時間立即跨海至行政院協商，發現需申請食藥署相關字號，因金酒業管單位屬財政部管轄而非食藥署，才會出現兩次申請被駁回事件；此次在食藥署協助下，兩天時間即取得第一階段文件，並立即登錄大陸海關總署進行申請，並在今天上午9點正式取得「在華註冊編號」。

楊鎮浯強調，金酒是金門的命脈，無的放矢把金酒推到浪口上，對金門是一種傷害，此次金酒輸陸事件實屬單純，大陸對食品規範新辦法，同產業的台酒、馬酒也發生同樣的情形，卻刻意被渲染成政治事件，對金酒及金門的傷害極大，應該讓金門走對的路，以金門最大利益為優先。