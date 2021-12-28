高捷「鳳翼天翔」藝術光影秀 奪美國設計金獎

高雄捷運去年首度推出的「地標再造，鳳翼天翔」大型藝術光影秀今天獲美國星火設計大獎（Spark Design Awards）評選為體驗項目（Experience）金獎。為了即將到來的跨年、台灣燈會，結合體感互動科技、巨型投影拼接技術的光影秀也重新登場，每天定時在捷運美麗島站、中央公園站演出。

高捷表示，《鳳翼天翔》中的「SKY天之篇」在中央公園站展演，3D動畫利用車站天幕投影打造氣勢磅礡的奇幻世界，由鳳凰展翅引出不同面向的高雄元素，星球旋轉建構展演最後化身為捷運列車，象徵透過捷運列車連結高雄。「EARTH地之篇」則在美麗島站「光之穹頂」公共藝術區展演，結合水、土、光、火四大元素的地面投影，透過萬物榮辱衰興體現生命之美。

高捷董事長楊岳崑表示，《鳳翼天翔》去年獲高雄市體感科技園區計畫補助，從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作及表演藝術等各面向，聚集在高捷車站展演，吸引180萬人次觀賞。獲獎除了感動外，更感謝經發局、方陣聯合數位科技等單位攜手。

經發局長廖泰翔指出，《鳳翼天翔》大型藝術光影秀是市府透過「高雄市體感科技園區計畫」支持，促成新創團隊方陣聯合與高捷公司合作，成功將高雄的科技能量推向國際。未來市府將持續推動「5G文化科技」計畫，打造新世代文創藝術融合科技能量的展演。

美國星火設計大獎已有20歷史，各類別獎項評比最核心的標準就是檢視該項設計是否能激發「火花」、是否能改變現有規則、突破界限，並改善生活環境。2021年星火設計大獎共有134件作品獲獎，其中體驗項目僅3件各國作品入圍，最終由高捷《鳳翼天翔》獲金牌獎（https://reurl.cc/Vjp01Y），其他上榜名單為知名國際品牌如Google、IBM、惠普、戴爾電腦、三星美國研究室、百事可樂等。