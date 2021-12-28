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高捷「鳳翼天翔」光影秀 奪美國星火設計大獎金牌

中央社 / 高雄28日電

高雄捷運「鳳翼天翔」大型藝術光影秀，今年報名參加美國星火設計大獎（Spark Design Awards），一舉奪得金牌獎，這是台灣交通運輸公司在這項國際賽事首次獲獎，也讓世界看見高雄。

高捷公司今天發布新聞稿表示，高雄捷運公司去年12月與方陣聯合數位科技公司合作，在高捷中央公園站及美麗島站推出「鳳翼天翔」大型藝術光影秀，今年報名參加美國Spark Design Awards星火國際設計大獎，上週公布獲得金牌獎。

高捷公司表示，2021年星火獎共134件得獎作品，高捷公司「鳳翼天翔」榮獲Experience項目金獎，此項僅有3件各國作品入圍，最終由鳳翼天翔獲得金牌獎。

高捷公司對中央社記者表示，高捷「鳳翼天翔」集結最新體感科技、從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作、表演藝術各個面向，在高雄捷運車站演出。未來也將成為常設性展演，但會不定期更新變化，展現新意。

高捷公司指出，「鳳翼天翔」去年推出時串連高雄「跨百光年」活動，吸引逾180萬人次觀看，今年更榮獲美國星火設計大獎肯定，將高雄科技能量推向國際。

美國星火設計大獎2001年首次舉辦，至今已20年。各類別獎項評比最核心的標準，是設計能否激發「火花」，改變現有規則、突破界限，並改善生活環境。其中Experience項目始於2009年，聚焦於體驗與服務設計。

高捷 美國

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