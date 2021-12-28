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高市移除黑板樹惹議 養工處：維護行人安全
黑板樹是高雄最常見的行道樹，但其易竄根、生長高度等問題也常成為路樹養護難題。高市福德二路派出所今進行人行道整建，預計移除派出所前5顆黑板樹，引發爭議。護樹團體認為，要改善人行道空間可兼顧樹木保護，不是非砍樹不可。高市府養工處說，黑板樹造成人行道不平整，派出所樓上就是里民活動中心，必須維護民眾行的安全。
高市福德二路派出所所長林楓凱表示，路樹造成人行道嚴重損壞，派出所二樓就是里民活動中心，常有年長者在此被絆倒、受傷，另外派出所前也是垃圾車停靠處，倒垃圾民眾一不小心就會受傷，「連員警停完警車都常不小心就被樹根絆倒」。為維護行人安全，才會申請整修計畫，希望未來能找到合適的樹種，再做綠化。
台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，只要擴大樹根的生長空間可以不用砍樹，人行道安全和樹木保護可以兼顧，莊傑任認為，派出所外的人行道空間寬敞，可以改造環境，增加樹根的空間，「樹不是非砍不可，砍樹只是最便宜行事的做法」，但自己的意見在會議中也未受重視。今天莊傑任也到現場拍照、攝影，他質問，為什麼要砍樹，而且移除樹木後也沒有要再種，這只會造成高雄大樹愈來愈少，天氣愈來愈炎熱。
養工處副處長王妙珍說，即使是擴大樹穴也無法解決黑板樹竄根問題，且派出所人行道另一旁是水溝，空間有限。
當地里長陳文隆說，黑板樹易生長，常長到4、5層樓高，每到颱風天一整排路樹都傾倒，危害民眾安全，「難道人命比樹不值錢嗎？」過去自己常要求養護單位把黑板樹修矮一點，但也常遭到抗議。
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