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高雄市議員童燕珍連10年辦演唱會 藍綠總召對唱成亮點

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
在高雄市議會黨團協商場合，常可見國民黨團總召童燕珍（左二）、民進黨團總召鄭光峰（右一）同框，這次兩人即將同台對唱，也成為話題。圖／高雄市議會提供
在高雄市議會黨團協商場合，常可見國民黨團總召童燕珍（左二）、民進黨團總召鄭光峰（右一）同框，這次兩人即將同台對唱，也成為話題。圖／高雄市議會提供

高雄市議會國民黨團總召童燕珍有好歌喉，連續10年辦慈善公益演唱會，她今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰登台合唱，藍綠總召對唱成亮點，兩人公務都忙，預計演唱會前一天才能碰面練習，兩人自信滿滿說「默契沒問題！」

童燕珍從政近20年，她出身空軍眷村，父母都愛音樂，從小耳濡目染也對音樂有敏銳度，她學生時期是合唱團員，對唱歌相當拿手。童燕珍的獨生女黃婷是知名作詞人，黃婷台大外文系畢業後赴美攻讀碩士，之後踏上音樂創作之路，曾入圍金曲獎最佳作詞人獎。

童燕珍說，音樂細胞似乎會遺傳，她父母、女兒都對音樂情有獨鍾，她雖然走政治這一行，卻沒放棄對音樂的熱情，透過公益演唱會，希望傳遞音樂鼓舞人心力量，也將募來的社會資源送給需要的團體。

連續10年辦公益演唱會，今年時間是12月30日晚間7點30分在高雄文化中心至德堂，現場1700多個座位採索票方式入場。童燕珍透露，今年邀請市議會民進黨團總召鄭光峰上台合唱「男人情女人心」，市長陳其邁也會出席助陣。

童燕珍、鄭光峰分屬藍綠陣營，在黨團協商場合經常碰面磋商，對唱還是第一遭，兩人行程都忙，直到明天、登台前一天才有時間好好練習。

除了熱愛音樂，童燕珍每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。她說，培養閱讀能力是能影響孩子一輩子的養分，透過帶領閱讀希望在孩子心中埋下種子，也送書到偏鄉，縮短閱讀資源城鄉差距。

高雄市議員童燕珍每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供
高雄市議員童燕珍每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供
高雄市議員童燕珍（左）每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供
高雄市議員童燕珍（左）每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供
音樂人黃婷（左）是高雄市議員童燕珍的獨生女，母女都熱愛音樂。圖／童燕珍提供
音樂人黃婷（左）是高雄市議員童燕珍的獨生女，母女都熱愛音樂。圖／童燕珍提供
在高雄市議會許多活動場合，常可見國民黨團總召童燕珍（左二）、民進黨團總召鄭光峰（右一）同框，這次兩人即將同台對唱，也成為話題。圖／高雄市議會提供
在高雄市議會許多活動場合，常可見國民黨團總召童燕珍（左二）、民進黨團總召鄭光峰（右一）同框，這次兩人即將同台對唱，也成為話題。圖／高雄市議會提供
音樂人黃婷（左）是高雄市議員童燕珍的獨生女，母女都熱愛音樂。圖／童燕珍提供
音樂人黃婷（左）是高雄市議員童燕珍的獨生女，母女都熱愛音樂。圖／童燕珍提供
高雄市議員童燕珍（中）每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供
高雄市議員童燕珍（中）每個周末抽空到圖書館、社區大樓當說故事媽媽，穿戴兔子耳朵、粉色圍裙，拉近和孩子的距離。圖／童燕珍提供

演唱會 民進黨

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