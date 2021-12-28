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高市住宅租金補貼申請踴躍 預定12/29撥款

中央社 / 高雄28日電

高雄市110年度住宅補貼8月開辦，民眾申請踴躍，爆量達2萬餘戶，比往年多出5000餘戶。市府都發局也展現效率，於上週完成合格戶審查核定，租金補貼預定於明天撥款。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，住宅補貼包括「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕貸款利息補貼」3項，今年申請踴躍，申請戶數創新高，全部受理戶數高達2萬2016戶。

其中「自購住宅貸款利息補貼」申請2230戶、「修繕住宅貸款利息補貼」申請469戶，都發局表示，只要審核合格，都可以獲得利息補貼。而最受民眾青睞的「租金補貼」則共有1萬9317戶提出申請，經審查合格計有1萬3651戶受惠。

都發局表示，今年度租金補貼金額改採分級補貼，依地區租金差異、戶籍成員人數及身分等條件分為6個級距，每月可領到新台幣2000元至4000元不等的補貼額，補貼期限為1年，並預定於12月29日撥入核定戶郵局帳戶。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，都發局將陸續發送手機簡訊通知，也會以雙掛號郵件寄出核定函；對於已核發的補貼戶，補貼期間，如有租約屆滿或中斷，務必在3個月內主動向都發局補正租約，以免逾期未補件被取消資格。

都發局並指出，另租金補貼分2次受理，8月是第1次，若來不及提出申請，或雖審查合格但已超出計畫戶數未獲補貼者，可把握明年2月14日至25日的第2次申請期間提出申請。如有疑問，可撥打服務專線（07）3368333轉2649~2651。

租金補貼 住宅補貼 高雄市

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