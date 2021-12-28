高市元旦起8至15樓建物公安申報 農保加碼補助

高雄市元旦起，8至15樓大樓須納入公安申報檢查，但市府可提供每棟最高新台幣1萬6000元補助，減輕負擔。另高雄農產業保險市府將再加碼補助1成，共補助至3成。

城中城大火後，高市府為提升大樓公共安全，公告自111年1月1日起，將8至15樓的集合住宅納入公安申報檢查對象。

為減輕大樓增加的申報費用，工務局將補助大樓申報建築物公共安全費用，總補助經費6150萬元，並提供每棟最高補助1萬6000元。

工務局表示，建築物所有權人或使用人，應委託專業檢查機構或人員辦理檢查，由管委會或管理負責人申報；若未完成管理組織報備或未成立管委會，則由建物所有權人過半數及其應有部分合計過半數同意並推派1人為代表申報。

此外，高雄市長陳其邁也宣布，111年1月1日起，高雄試辦農產業保險市府將再加碼補助1成，從原本的2成補助增至3成；再加上農委會補助5成，農民僅需負擔2成保費，就可以獲得完整保障。

另高雄市議會110年12月14日三讀通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，將針對高雄市84年6月28日以前取得建造執照的6樓以上公寓大廈，輔導於自治條例施行日起1年內，成立管理組織並完成報備程序。

高雄市財政局也推出「囤房稅」，修訂「高雄市房屋稅徵收自治條」，針對高雄市非自住用房屋按差別稅率課徵房屋稅。持有3戶以下，每戶按2.4%課徵；4戶以上，每戶按3.6%課徵，自111年7月1日起施行。