選7+7方案 民怨：高市府刁難無法返家隔離

年節將近，不少國人返國，18日梁同學自美國搭機返台，從桃園搭乘防疫巴士回到高雄，梁同學選擇7+7方案，但在防疫旅館時卻被告知先前選定的住所不符合規定，無法返家居家檢疫。在防疫旅館期滿時，高市衛生局本已要派車接他返家，在梁同學主動告知下，才獲協助安排後續7天的防疫旅館。梁同學說，自己按照政府規定，卻被政府百般刁難，最後還要多付1萬3千元的旅館費用。

梁同學在19日入住鹽埕區防疫旅館7天，原本預計返回位於苓雅區的阿公家進行7天居家檢疫，居家環境也符合同住家人打完兩劑疫苗，且採一人一室等規定。他表示，苓雅區衛生所在幾天前派員到住家檢查，確認同住家人疫苗施打紀錄和居家環境，並留下3個快篩試劑。但經過幾小時後，自己卻被告知，因透天住家一樓有租給診所，在系統上此地址無法被建檔，也以梁同學會經過診所共用通道為由，要求梁同學另找其他住處，或續住旅館。

後續梁同學想將居家檢疫住所改回台中父母家，也被苓雅區公所以「系統無法更改地址」為由拒絕。梁同學說，自己打1922詢問相關細節，但後續聯繫苓雅區聯絡窗口卻遭到不讀不回，「我自己像無頭蒼蠅一直打電話找答案，卻感覺被推來推去得不到回應。」

高市衛生局說，因診所是民眾出入頻繁地點易導致社區防疫風險，另當事者想改回台中家，但現行規定如住所有同住家人需在入境前就提出申請，因此無法協助更改為台中住所，僅能協助續住防疫旅館或前往集中檢疫所。

苓雅區公所則表示，溝通過程持續有協助梁同學，但回報後的結果都是居家環境因一樓出租給診所不符合規定。後續的處理因有第一階段防疫旅館的所在地鹽埕區公所的協助，所以才將梁同學的line刪除，因而導致無法聯繫。

原本26日凌晨梁同學防疫旅館期滿可返回住家，衛生局更在25日打電話確認住家狀況和接送細節，梁同學說，如果不是自己誠實，衛生局也不知道苓雅區公所的處理狀況，「我就會被接回家，到時如果確診，甚至成為防疫破口誰要負責？」梁同學質疑市府防疫單位的橫向聯繫不足。

對此衛生局回應，防疫計程車司機在民眾出防疫旅館前一日，會預先聯繫民眾準備，防疫團隊在晚上會再勾稽相關資訊即時更新，經查梁同學部分已在24日晚上7點56分確認後經由系統取消防疫計程車接送服務。