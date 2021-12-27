快訊

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

選7+7方案 民怨：高市府刁難無法返家隔離

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
年節將近不少旅居國外的民眾陸續返國，圖為高雄市防疫旅館。圖／讀者提供
年節將近不少旅居國外的民眾陸續返國，圖為高雄市防疫旅館。圖／讀者提供

年節將近，不少國人返國，18日梁同學自美國搭機返台，從桃園搭乘防疫巴士回到高雄，梁同學選擇7+7方案，但在防疫旅館時卻被告知先前選定的住所不符合規定，無法返家居家檢疫。在防疫旅館期滿時，高市衛生局本已要派車接他返家，在梁同學主動告知下，才獲協助安排後續7天的防疫旅館。梁同學說，自己按照政府規定，卻被政府百般刁難，最後還要多付1萬3千元的旅館費用。

梁同學在19日入住鹽埕區防疫旅館7天，原本預計返回位於苓雅區的阿公家進行7天居家檢疫，居家環境也符合同住家人打完兩劑疫苗，且採一人一室等規定。他表示，苓雅區衛生所在幾天前派員到住家檢查，確認同住家人疫苗施打紀錄和居家環境，並留下3個快篩試劑。但經過幾小時後，自己卻被告知，因透天住家一樓有租給診所，在系統上此地址無法被建檔，也以梁同學會經過診所共用通道為由，要求梁同學另找其他住處，或續住旅館。

後續梁同學想將居家檢疫住所改回台中父母家，也被苓雅區公所以「系統無法更改地址」為由拒絕。梁同學說，自己打1922詢問相關細節，但後續聯繫苓雅區聯絡窗口卻遭到不讀不回，「我自己像無頭蒼蠅一直打電話找答案，卻感覺被推來推去得不到回應。」

高市衛生局說，因診所是民眾出入頻繁地點易導致社區防疫風險，另當事者想改回台中家，但現行規定如住所有同住家人需在入境前就提出申請，因此無法協助更改為台中住所，僅能協助續住防疫旅館或前往集中檢疫所。

苓雅區公所則表示，溝通過程持續有協助梁同學，但回報後的結果都是居家環境因一樓出租給診所不符合規定。後續的處理因有第一階段防疫旅館的所在地鹽埕區公所的協助，所以才將梁同學的line刪除，因而導致無法聯繫。

原本26日凌晨梁同學防疫旅館期滿可返回住家，衛生局更在25日打電話確認住家狀況和接送細節，梁同學說，如果不是自己誠實，衛生局也不知道苓雅區公所的處理狀況，「我就會被接回家，到時如果確診，甚至成為防疫破口誰要負責？」梁同學質疑市府防疫單位的橫向聯繫不足。

對此衛生局回應，防疫計程車司機在民眾出防疫旅館前一日，會預先聯繫民眾準備，防疫團隊在晚上會再勾稽相關資訊即時更新，經查梁同學部分已在24日晚上7點56分確認後經由系統取消防疫計程車接送服務。

衛生局 防疫旅館 居家檢疫

延伸閱讀

爭取縮短運動員第3劑間隔？體育署：依規定辦理

高端疫苗：疫苗開放混打 全台可接種醫院持續增設中

上海防疫新制 美國達美航空也停飛浦東航班

彭博防疫排名台灣再進步 陳時中：我們有信心

相關新聞

選7+7方案 民怨：高市府刁難無法返家隔離

年節將近，不少國人返國，18日梁同學自美國搭機返台，從桃園搭乘防疫巴士回到高雄，梁同學選擇7+7方案，但在防疫旅館時卻被...

亞灣「夢想方舟」基地開幕 培育動畫人才

亞灣人才培育基地「CG ARK夢想方舟」今開幕，西基動畫公司、夢想動畫公司共同打造智能虛擬攝影棚培育基地，經費約4000...

中油探採綠科煉製研究所發表成果 倡淨零碳排創新轉型

台灣中油公司今天舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循...

中鋼、台塑、日月光2021營運成績亮麗 虎年好過年

年關將近，年終獎金多寡受關注，高雄多家企業包括中鋼、台塑及日月光，因疫下全球供應鍊重組，今年營運交出亮麗成績，年終或產銷...

農曆年關將近居家清潔超夯 高雄居事達人幾乎約滿

年關將近，家戶對居家清潔需求大，高雄家事清潔業者過年前預約幾乎全滿，即使協助大掃除的人員有年輕化趨勢，依舊面臨缺工問題。...

大陸冷氣團來襲！高雄養殖業加強禦寒力抗低溫衝擊

強烈大陸冷氣團來襲，全台有多個縣市溫度可能下降至10度以下，隨氣溫驟降，養殖業者不敢掉以輕心，開始著手防寒工作，高雄養殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。