高雄一紙公文台電捐8千萬建動物園 中市議員要求比照

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中指出，中火是台中最大固定汙染源，要求中市府比照高雄市府，向台電爭取建設費。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中指出，中火是台中最大固定汙染源，要求中市府比照高雄市府，向台電爭取建設費。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今在議會質詢，拿出高雄市政府今年12月3日請台電公司「捐助」8千萬建設經費的公文，他要求台中市府觀旅局及環保局比照辦理，向台電爭取經費，包括海生館等公共建設可以有更完整與豐富的設備。市長盧秀燕表示，會了解爭取的項目是回饋金還是建設經費，再作打算。

台電以往多是補助活動經費或促進電力發展營運協助金回饋地方。李中指出，高雄市政府觀光局發一紙公文就要台電捐8000萬元蓋動物園，他們的市政府觀光局直接公文，請台電公司補助8千萬的建設經費。

李中說，我們台中飽受火力發電廠空汙與水汙的傷害，中火未來還要蓋燃氣機組，既然高雄可以向台電公司爭取建設經費捐助，台中市當然也可以比照辦理。

李中表示，觀旅局要建設海生館，找經費找得很辛苦，因經費有限，好創意都難以落實。台電公司對高雄市這麼慷慨，他要求觀旅局與環保局積極盤點來年建設項目，主動發文給台電公司爭取經費，充實台中建設。

台中市長盧秀燕表示，她會去了解這是回饋金還是其他項目？再作打算。

高雄市觀旅局發文給台電，要求樂捐8000萬建動物園。圖／李中提供
高雄市觀旅局發文給台電，要求樂捐8000萬建動物園。圖／李中提供

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