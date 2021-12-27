高市計程車喊漲 明年1月27日起每趟次約漲15元

高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低，高市交通局表示，計程車營運成本增加，經審議會後通過計程車新運價，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元，新方案從明年1月27日起開始實施。經統計採新運價後，大部分趟次約增加15元。

交通局解釋，延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元，原訂開行李廂10元取消，另增加颱風豪雨假（政府宣布本市全天全區停止上班）得加收50元。因高雄與台南為直轄市且屬共同營業區，經雙方討論取得共識後，兩市計程車運價將採同一新運費，在同一時間正式實施。如實施期間尚未完成改表作業的計程車，則應依照原收費標準收費，司機務必按跳表收費。

高雄市計程車現行運價自96年公告實施，距今已經14餘年未調整，高雄市計程車公（工、協）會日前反映期間購車、維修等營運成本增加造成司機生活壓力，且台北市、台中市、桃園市、屏東縣都已從104年起陸續調整運費。

交通局說，目前高雄市計程車運價在六都最低，考量14年期間物價指數及薪資水準已有調漲，經委託專業顧問公司作運價調整研究與調查，並邀集專家學者召開計程車運價審議會，綜合考量成本面、經濟面及政策面等審議通過計程車新運價。