聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市計程車喊漲 明年1月27日起每趟次約漲15元

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低。記者林巧璉／攝影
高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低。記者林巧璉／攝影

高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低，高市交通局表示，計程車營運成本增加，經審議會後通過計程車新運價，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元，新方案從明年1月27日起開始實施。經統計採新運價後，大部分趟次約增加15元。

交通局解釋，延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元，原訂開行李廂10元取消，另增加颱風豪雨假（政府宣布本市全天全區停止上班）得加收50元。因高雄與台南為直轄市且屬共同營業區，經雙方討論取得共識後，兩市計程車運價將採同一新運費，在同一時間正式實施。如實施期間尚未完成改表作業的計程車，則應依照原收費標準收費，司機務必按跳表收費。

高雄市計程車現行運價自96年公告實施，距今已經14餘年未調整，高雄市計程車公（工、協）會日前反映期間購車、維修等營運成本增加造成司機生活壓力，且台北市、台中市、桃園市、屏東縣都已從104年起陸續調整運費。

交通局說，目前高雄市計程車運價在六都最低，考量14年期間物價指數及薪資水準已有調漲，經委託專業顧問公司作運價調整研究與調查，並邀集專家學者召開計程車運價審議會，綜合考量成本面、經濟面及政策面等審議通過計程車新運價。

計程車 高雄市 屏東縣

延伸閱讀

影／上回消防車這回警車 基隆暖暖街平交道又見驚險畫面

會車卡平交道遮斷桿又降 民眾急按鈕助警車脫困

高市一家遭BMW酒駕撞翻 父女3人生命跡象穩定

高市幸福川全面改水泥鋪面 預計明年3月底完工

相關新聞

高雄一紙公文台電捐8千萬建動物園 中市議員要求比照

台中市議員李中今在議會質詢，拿出高雄市政府今年12月3日請台電公司「捐助」8千萬建設經費的公文，他要求台中市府觀旅局及環...

高市計程車喊漲 明年1月27日起每趟次約漲15元

高雄市計程車運價已14多年未調漲，運費為6都最低，高市交通局表示，計程車營運成本增加，經審議會後通過計程車新運價，起跳運...

中油探採綠科煉製研究所發表成果 倡淨零碳排創新轉型

台灣中油公司今天舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循...

中鋼、台塑、日月光2021營運成績亮麗 虎年好過年

年關將近，年終獎金多寡受關注，高雄多家企業包括中鋼、台塑及日月光，因疫下全球供應鍊重組，今年營運交出亮麗成績，年終或產銷...

農曆年關將近居家清潔超夯 高雄居事達人幾乎約滿

年關將近，家戶對居家清潔需求大，高雄家事清潔業者過年前預約幾乎全滿，即使協助大掃除的人員有年輕化趨勢，依舊面臨缺工問題。...

大陸冷氣團來襲！高雄養殖業加強禦寒力抗低溫衝擊

強烈大陸冷氣團來襲，全台有多個縣市溫度可能下降至10度以下，隨氣溫驟降，養殖業者不敢掉以輕心，開始著手防寒工作，高雄養殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。