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中油探採綠科煉製研究所發表成果 倡淨零碳排創新轉型

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣中油公司舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循環經濟、能源探採及環安科技。記者徐如宜／攝影
台灣中油公司舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循環經濟、能源探採及環安科技。記者徐如宜／攝影

台灣中油公司今天舉行探採、綠能科技與煉製研究所成果發表，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循環經濟、能源探採及環安科技五大主題。中油獨立董事許明滄表示，公投結束，三接觀塘液化天然氣接收站會繼續完成，代表國家能源政策會持續貫徹執行，中油面對未來環境，必須有更大的擔當、更多的能量。

許明滄表示，中油日前發表了首輛國產鈦酸鋰電池電動巴士，也代表新的里程。中油要不斷研發創新，才能提升競爭力。

高雄市經發局副局長王宏榮說，未來經濟發展的三個重點包括：供應鏈重組、數位轉型與淨零排放，中油的研發可以帶動產業轉型。

中油表示，在「高值材料」方面，目前已取得多項國內、外發明專利，其中「LTO負極材料」及「軟碳負極材料」，已進入商業化工廠建置階段，未來可供應利基性電池所需的優質負極材料，強化國內電池產業鏈。

在低碳產品方面，5G通訊關鍵材料、脂肪酸酯、生質多重孔洞碳材、生質聚酯原料-HMF及地熱發電等，亦已進行試量產工場建置。

發表會參與者來自產、官、學界。中油安排專題簡報、海報介紹、實體展示及現場解說，以多元方式展現近期的重要研發成果，從石油探勘技術、煉廠安全到智慧綠能、儲能材料，都深入探討。現場展出「太陽能發電監測暨維運管理系統」、「超級電容於行動載具之應用 」、「智慧綠能加油站執行成效 」、「修飾型鈦酸鋰(LTO)負極材料 」、「5G通訊關鍵材料試量產 」、「高效能超電容脫鹽碳材模組」，還有「二氧化碳再利用技術」、「新型廢水處理系統」、「無人巡佐系統」、「碳封存業務發展與經營策略」等，重點在展現中油落實淨零碳排、推動企業轉型。

中油綠能研究所也進行海藻高值化萃取技術與研發，將「海木耳」採用綠色萃取製程，從中提取功效性物質，具有促進人類毛囊細胞生長的功效，還有抗痤瘡桿菌的活性功能，可運用於頭皮護理或美妝產品原料。

中油也將首輛國產鈦酸鋰電池電動巴士開到會場外亮相，已完成電氣安全、電磁相容、爬駐坡、高速巡航、續航、殘電警示等六大政府規範的成功測試。鈦酸鋰電池具有高安全性及超快速充放電等特性，適合市區型的大型公車。

中油展示超級電容車。記者徐如宜／攝影
中油展示超級電容車。記者徐如宜／攝影
中油綠能研究所進行海藻高值化萃取技術與研發，將「海木耳」採用綠色萃取製程，從中提取功效性物質。記者徐如宜／攝影
中油綠能研究所進行海藻高值化萃取技術與研發，將「海木耳」採用綠色萃取製程，從中提取功效性物質。記者徐如宜／攝影
中油獨立董事許明滄表示，公投結束，三接觀塘液化天然氣接收站會繼續完成，代表國家能源政策會持續貫徹執行，中油面對未來環境，必須有更大的擔當、更多的能量。記者徐如宜／攝影
中油獨立董事許明滄表示，公投結束，三接觀塘液化天然氣接收站會繼續完成，代表國家能源政策會持續貫徹執行，中油面對未來環境，必須有更大的擔當、更多的能量。記者徐如宜／攝影

中油 巴士

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