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中鋼、台塑、日月光2021營運成績亮麗 虎年好過年

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中鋼2021合併稅前淨利784.5億，較去年成長357倍， 日前廠慶宣布好成績，虎年不愁過年。記者王昭月／攝影
中鋼2021合併稅前淨利784.5億，較去年成長357倍， 日前廠慶宣布好成績，虎年不愁過年。記者王昭月／攝影

年關將近，年終獎金多寡受關注，高雄多家企業包括中鋼、台塑及日月光，因疫下全球供應鍊重組，今年營運交出亮麗成績，年終或產銷獎金領到眉開眼笑，台船今年也終結五年虧損，轉虧為盈，虎年好過年。

中鋼2021年大賺，1至11月合併營業收入達4273.3億，較去年同期成長50.4%，合併稅前淨利784.5億，較去年成長357倍。按公司薪資制度，中鋼年終獎金都固定只發一個月，員工習以為常，有人笑稱，即使公司不賺，一樣也可領到1個月年終。

不過事實上，中鋼雖無令人欣羨的高額年終，但只要有盈餘，員工每月都可能有「產銷獎金」進帳，最多可領到0.33個月，每月若都領足，折合起來，一年至少多出3.6個月隱形收入！

台塑四寶今年前三季賺入近2000億，年終獎金挑戰7個月天花板目標幾無問題，但台塑仁武廠員工指年終領的只是底薪，是「死豬價」，不似林園有些石化廠，年終都以全薪計算；比起台聚、亞聚等其他企業動輒花到10幾個月年終，台塑不算領得多。

日月光今年度獲利也十分傲人，高雄廠副總李叔霞說，今年應是2014年以來最好的一年。她表示，每年含年終1個月，端午、中秋各半個月，共發放14個月薪資，但獎金是每月發，另有分紅，獲利好時，績優員工全年薪資上看20個月，都很「普遍」。

受新冠疫情衝擊，餐飲業上半年營運苦哈哈，王品集團日前發布，今年不發年終，只發特別獎金。高雄著名的漢來美食則表示，今年公司一定會發年終，只不過財務部尚未公布，領多少還是「機密」。

漢來美食行銷企畫副總吳若寧說，按往例他們最多可發到2.5個月年終，今年受疫情影響，餐飲業普遍經營辛苦，普遍都虧錢，他們的營業額雖在最後兩個月拉回，但應該也不可能發很多。義联集團旗下義大世界及皇家、天悅兩大飯店近月營運回溫，但尚不知年終能發多少，員工都期待，虎年起愈來愈旺。

薪資 疫情 餐飲業

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