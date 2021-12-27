農曆年關將近居家清潔超夯　高雄居事達人幾乎約滿

年關將近，家戶對居家清潔需求大，高雄家事清潔業者過年前預約幾乎全滿，即使協助大掃除的人員有年輕化趨勢，依舊面臨缺工問題。部分業者面對人力、物價齊漲，年後將研擬調漲費用，但有公司為體恤員工辛勞，近期將加薪8至12%。

年關到，不少家戶預約清潔業協助大掃除，高雄一名林姓業者表示，每到年底，預約幾乎全滿，但他們固定的清潔人力約10人，工作量大，若客戶的住所路程較遠，附近沒有人力可就近派遣，這些訂單也無法承接。

林姓業者說，家事清潔這一行，雖有年輕化趨勢，但勞務量不減，且從事清潔工作，本身就很辛苦，通常須犧牲假日時間幫忙他人打理家務，很多人不見得願意投入，過年前是旺季，多數居家清潔業者都會遇上缺工問題。

林姓業者表示，年底預約滿額時，除非有客戶要取消，否則很難臨時抽調人力，加上近年人力、物價齊漲，公司營運不易，今年過後會研擬調漲清潔費用。

從事居家清潔業務20多年的媽咪樂健康科技，全台共約400名「管家」，協助契約客戶定期居家環境清潔；總經理龍耀宗說，定期協助客戶清潔居家的模式，在過年前不會特別繁忙，但同樣面臨缺工問題。

龍耀宗說，近年有些住戶考量疫情或上班沒空清掃居家，會願意委託居家清潔公司代勞，定期到客戶家裡協助打掃的家事清潔人員；且公司採定期清潔的制度，全員工皆為正職，創下服務業每天工作7小時、見紅就休、薪水至少3萬元起的工作福利。

龍耀宗還說，即使大環境人力普遍短缺，但篩選人員的品質也從未妥協，即使每月徵才，錄取率約僅十分之一，堅持好福利，廣納人才並提供客戶好的服務。