大陸冷氣團來襲！高雄養殖業加強禦寒力抗低溫衝擊
強烈大陸冷氣團來襲，全台有多個縣市溫度可能下降至10度以下，隨氣溫驟降，養殖業者不敢掉以輕心，開始著手防寒工作，高雄養殖業重鎮之一的永安區，近期陸續在魚塭周邊架起防風棚，並啟動鼓風機來禦寒，避免多年前霸王級寒流重創魚塭的事件重演。
70歲蘇國禎，為永安區產銷八班班長，在地養殖逾30年，養殖面積約六公頃，主要飼養龍膽石斑、龍虎斑，還在網上經營「蘇班長安心漁場」為地方養殖業指標人物。
蘇國禎回顧，2016年時，曾遇上連續3天以上低溫、下雨，氣溫驟降至8到9度，重創魚塭高達八成左右，有過這次慘痛經驗，便開始積極研究如何防寒。
蘇國禎先是在魚塭東北角種植防風林或搭建遮風棚遮蔽，避免冬季東北季風直接侵襲，讓水溫驟降；接著，透過抽換海邊周邊的地表水，調節魚塭溫度；此外，還使用魚塭旁的鼓風機持續運轉，可有助於水溫提升1至2度，他把這三項工作，定義為「防寒三步驟」。
高雄科技大學水產養殖系副教授洪明昌指出，普遍養殖魚種，最不耐寒的午仵魚只能耐寒15度，虱目魚可達10度臨界溫度，一般台灣冷氣候不會超過一周，真正發威都是寒流來襲的第二、三天，也是會對魚塭造成傷害的高峰期，因此，養殖業者若能讓水溫增加，就能大幅提升存活率。
洪明昌說，除傳統架設防風棚、魚池底部挖掘1.5至2公尺的越冬溝、燃燒重油加溫與電子加熱棒加溫外，更有養殖業者接受海洋局與高科大養殖系輔導，利用既有的鼓風機，透過運轉與電磁加熱環，導入高溫空氣讓水底加溫，同時具補充魚塭氧氣與加溫功效，讓局部區域水溫增加至2度左右，提供魚塭內的魚群避寒，降低受到寒害的影響。
永安區公所表示，永安約有1千公頃的養殖魚塭，且育有龍膽石斑、龍虎斑、青石斑魚、鱸魚、吳郭魚、虱目魚等高經濟魚種；每當有低溫來襲，也會特別在臉書粉絲專頁、社群群組提醒當地農、漁及畜牧業者加強各項防寒措施避。
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