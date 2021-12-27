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澎湖在地醫療深耕有成 心導管室救回逾千例患者

中央社 / 澎湖縣27日電

澎湖縣政府衛生局今天表示，澎湖在地醫療有顯著進步，衛福部立澎湖醫院與三總澎湖分院的心導管室，分別累計救回了1251例與100例患者，成為醫療成果最大亮點。

澎湖縣政府今天舉辦縣長賴峰偉就職3週年的醫療成果發表會，賴峰偉與議長劉陳昭玲等府會團隊一起參與，包括部立澎湖醫院、三總澎湖分院、高醫及義大醫院都派員一起見證醫療在地化成果，澎湖在「2021縣市幸福指數大調查」中，「健康狀況」幸福指標拿下全台第一。

澎湖縣政府強調，部立澎湖醫院與三總澎湖分院自102年和110年起分別增設與台灣本島醫學中心同等級的心導管室等醫療儀器，其中部澎迄今完成高難度手術1250例、三總1年來也完成100例以上，讓民眾看到醫療進步。

一名牙醫今天在成果會中現身表示，去年11月在前往白沙途中，因心肌梗塞倒在路旁，幸經消防隊及時護送至澎湖醫院手術，救回一命，今天才能繼續執行醫療工作。

縣政府指出，澎湖衛生局在「病人不動醫師動」的前提下，今年共聘請35名高知名度專科醫師至澎湖各醫院、衛生所開設門診，落實醫療在地化服務，並透過醫療區域服務與醫療資源整合，辦理轉診及建立後續照護管理機制，能獲得充分的醫療處置。

澎湖縣政府指出，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，澎湖有5例確診患者，也在部澎與三總兩院合作下，迅速診斷、及時治療，達到零死亡成績，證明澎湖「醫療在地化」的進步。

澎湖 衛生局 患者 賴峰偉

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