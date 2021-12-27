馬祖離島航線票價調漲 111年元旦實施
111年1月1日起，連江縣莒光、東引離島航線調整票價，非設籍連江縣的旅客票價調漲約新台幣50元，設籍乘客因縣府補助票價不變。
根據馬祖連江航業有限公司最新公告，連江縣海運船票自111年1月1日起實施價格調整，「東引航線」非設籍連江縣旅客將調整為全票400元、半票200元；「莒光航線」非設籍連江縣旅客調整為全票250元、半票125元。
馬祖連江航業董事長朱秀平受連江縣議會質詢時說明，以莒光航線為例，原票價每海里約新台幣12元，評估台灣其他小客船航線約1海里新台幣20多元，為達營運收支平衡，研議調整，經地方部門協調與中央同意，調整至每海里約新台幣15元。
根據「連江縣縣民搭乘海運交通票價補助要點」公告，設籍連江縣搭乘海運航線者，票價由連江縣政府依設籍條件補助，因此符合條件的在籍民眾票價維持不變。
馬祖連江航業有限公司公告，至110年12月31日期間，海運船票仍維持票價優惠，即「東引航線」非設籍連江縣旅客票價為全票350元、半票175元；「莒光航線」非設籍連江縣旅客，全票200元、半票100元優惠票價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言