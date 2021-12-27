因應元旦連假出遊潮屏縣警針對易壅塞路段交通疏導管制

元旦連續假期將屆，雖仍處第二級疫情警戒，屏東縣警方觀察，例假日已有旅遊人潮出現，預計元旦連假到屏東旅遊車潮將大幅增加，為疏解各地旅客大量湧入車潮造成交通壅塞，警方在轄區易壅塞路段及旅遊熱點，規畫交通疏導管制措施。

縣警局交通隊指出，台1線水底寮路段，啟動智慧交控系統監控車流、智慧調整號誌，編排各重要路口交通疏導崗實施號誌長綠措施，並視車流量機動實施台1線436.5至445.5公里路段調撥車道及台1線與永翔路口、台1線與縣道185線（沿山公路）車輛分流交通疏導措施；另編排警力加強取締汽車違規行駛機慢車道，以降低交通事故發生。

台9線草埔橋南端、新路及雙流社區路段：有鑑於台9線以往連假車流皆在2車道變1車道的匯入處發生車流停滯，且變換車道易發生交通事故，為改善車流疏解速度，新路路段北上車道（往台東方向），在12月31日8時至15時止實施路段外側車道封閉措施；草埔橋及雙流路段南下車道（往屏東方向），在2022年1月2日12時至19時止實施車道縮減漸變疏導措施，並視車流狀況延長時間。

台26線墾丁大街，預計12月31日18時至隔天凌晨1時、元旦、元月2日18時至22時，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進，以疏解龐大人潮及車潮。

東港華僑市場：警方除引導車流至周邊停車場停車外，也將朝隆路分隔島缺口以交通錐封閉，禁止車輛回轉影響車流順暢，另加強取締路邊違規停車，避免違停車輛造成車流回堵，呼籲遊客確實將車輛停於停車場，保護愛車，亦維護用路人安全。

四重溪溫泉季：活動從2021年11月13日起至2022年2月15日，建議民眾搭乘台鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，開車民眾可將車輛停放於溫泉季停車場或配合現場交管人員引導至臨時活動停車區。

龍磐公園迎曙光：避免觀曙光車潮堵塞交通，元旦0時至8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，鵝鑾鼻公園、滿州界碑停車場可搭乘免費接駁車，前往龍磐草原觀賞燦爛的新年第一道曙光。