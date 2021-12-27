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劣地再生！屏東高樹盜採砂石回填區華麗轉身光電示範區

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供

屏東縣高樹鄉在20多年前有多筆國有土地遭盜採砂石，形成大面積坑洞，地處偏避無人監管，遭傾倒垃圾、棄土，廢棄物等，因此又被稱為「大峽谷」。屏東縣府讓劣地再生，大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。

縣長潘孟安說，高樹鄉內早期遭盜採砂石，傾倒廢棄物，深度高達20幾米，號稱高樹奇景「大峽谷」。2017年縣府整體規畫，和國產署簽訂土地進行改良利用契約，打造「高樹光電示範計畫」，將既有較不適合耕作農地結合綠能轉型，打造低碳綠能示範區。

環保局指出，高樹光電示範計畫區，面積約37公頃，包含112筆國有土地，第一階段在2018年4月完成1.9MW（千瓩）光電設施設置，但受限高樹鄉人口總數相對少，饋線資源不足，縣府團隊拜訪經濟部能源局、台電等單位研議併網解決方案，由台電公司興建荖濃溪鐵塔6座及位在里港鄉高樹開閉所。

環保局指出，該案場由寶島陽光玉樹能源負責，並自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，示範案場路徑長達7公里，也是最具併網挑戰性案場。

今舉行啟用儀式，縣長潘孟安、寶島陽光玉樹能源、台電董事長楊偉甫率領台電團隊一同出席。楊偉甫說，此案場台電跨單位整合，興建跨越荖濃溪6座鐵塔，經費達6.5億元。

環保局指出，「高樹光電示範計畫」完成40.9MW（千瓩）裝置容量，每年約可發電5075萬度電，足以供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。

高樹鄉農會總幹事謝朝景說，劣地藉由綠能活化讓土地再利用，近期也有農民在農地搭起農棚型綠能，農地種作物，上方搭綠電，讓土地利用，但僅適合部分作物，他強調「良田絕對不能種電」。

環保局表示，透過電力設施改善與建置，未來高樹鄉將共有200MW可併網潛力。縣府盤點鄰近國有地及有意願參與太陽光電轉型私有地，未來將再推動160公頃不適農作土地轉型設置光電。

潘孟安說，屏東縣的再生能源發電設施併網量已達825MW，發電量足以供應全縣三分之二以上家庭用電，未來持續以高樹光電專區與嚴重地層下陷區兩項專案計畫，在明(111)年完成1GW（百萬瓩）併網量，期許屏東成為百分百民生綠電城市。

屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供
屏東縣高樹鄉在20多年前有多筆國有土地遭盜採砂石，形成大面積坑洞，地處偏避無人監管，遭傾倒垃圾、棄土，廢棄物等，因此又被稱為「大峽谷」，土石回填後情況。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣高樹鄉在20多年前有多筆國有土地遭盜採砂石，形成大面積坑洞，地處偏避無人監管，遭傾倒垃圾、棄土，廢棄物等，因此又被稱為「大峽谷」，土石回填後情況。圖／屏東縣環保局提供
劣地與綠能結合，屏東縣府打造「高樹光電示範區」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範，該案場自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，示範案場路徑長達7公里，也是最具併網挑戰性案場。記者劉星君／攝影
劣地與綠能結合，屏東縣府打造「高樹光電示範區」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範，該案場自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，示範案場路徑長達7公里，也是最具併網挑戰性案場。記者劉星君／攝影
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉在20多年前有多筆國有土地遭盜採砂石，形成大面積坑洞，地處偏避無人監管，遭傾倒垃圾、棄土，廢棄物等，因此又被稱為「大峽谷」，土石回填前情況。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣高樹鄉在20多年前有多筆國有土地遭盜採砂石，形成大面積坑洞，地處偏避無人監管，遭傾倒垃圾、棄土，廢棄物等，因此又被稱為「大峽谷」，土石回填前情況。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供
屏東縣府讓劣地再生，高樹鄉大峽谷以水利署疏濬的土石方回填，但因土地貧瘠，回填後無法農用，將劣地與綠能結合，打造「高樹光電示範計畫」，歷時5年共完成40.9ＭＷ（千瓩）裝置容量，今舉行啟用儀式，能源轉型樹立新典範。圖／寶島陽光玉樹能源提供

屏東縣 台電 潘孟安

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