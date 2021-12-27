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高市幸福川全面改水泥鋪面 預計明年3月底完工

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市幸福川是周邊居民散步、運動好去處。記者林巧璉／攝影
高雄市幸福川是周邊居民散步、運動好去處。記者林巧璉／攝影

位於高雄市三民區的幸福川是許多民眾運動休閒去處，幸福川部分路段採用木棧板設計，但因使用習慣、氣候環境等因素，木棧板常掀起傷人。高市水利局編列1150萬元將忠孝路至洛陽街包含行人引道約800平方米木棧板、水泥混用設計，全面改為水泥鋪面，預計明年3月完工。

水利局表示，水泥鋪面設計可延長使用壽命，更保護居民活動安全，另外今年年底也全數更新已使用10多年的4部循環水泵4部，可加速中上游段水質更換改善水質，減少異味，讓民眾漫步活動在幸福川河岸時更加安心快樂。

貫穿市區的二號運河於97年，經過周邊的環境整建與河川水質整治，變成人行與自行車道的水岸運河，在高雄市民票選下共同命名為「幸福川」，成為許多人運動、散步、遛狗的景點。

高雄市幸福川步道全面改為水泥鋪面。圖／高市水利局提供
高雄市幸福川步道全面改為水泥鋪面。圖／高市水利局提供

水質 水利局

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