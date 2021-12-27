高市幸福川全面改水泥鋪面 預計明年3月底完工

位於高雄市三民區的幸福川是許多民眾運動休閒去處，幸福川部分路段採用木棧板設計，但因使用習慣、氣候環境等因素，木棧板常掀起傷人。高市水利局編列1150萬元將忠孝路至洛陽街包含行人引道約800平方米木棧板、水泥混用設計，全面改為水泥鋪面，預計明年3月完工。

水利局表示，水泥鋪面設計可延長使用壽命，更保護居民活動安全，另外今年年底也全數更新已使用10多年的4部循環水泵4部，可加速中上游段水質更換改善水質，減少異味，讓民眾漫步活動在幸福川河岸時更加安心快樂。